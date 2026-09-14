Povestea Violettei Valéry, pe scena de la Iași

* două reprezentații ale uneia dintre cele mai cunoscute opere ale lui Giuseppe Verdi sunt programate marți și miercuri, 15 și 16 septembrie, de la ora 18:30, în Sala Mare * la pupitrul dirijoral se va afla Tiberiu Soare

Opera Națională Română din Iași aduce din nou pe scenă una dintre lucrările emblematice ale repertoriului liric mondial. „Traviata”, de Giuseppe Verdi, este programată marți, 15 septembrie, și miercuri, 16 septembrie, de la ora 18:30, în Sala Mare.

Cele două reprezentații vor reuni soliștii, Orchestra, Corul și Baletul Operei ieșene, conducerea muzicală fiind asigurată de dirijorul Tiberiu Soare.

Două distribuții pentru „Traviata”

În reprezentația de marți, 15 septembrie, rolul Violettei Valéry va fi interpretat de Manuela Barna-Ipate, Alfredo Germont – de Cosmin Marcovici, iar Giorgio Germont – de George Proca, invitat al Operei ieșene. Din distribuție mai fac parte Florentina-Irina Onică – Flora Bervoix, Cezar Octavian Ionescu – Baronul Douphol, în debut, Teodor Busnea – Dr. Grenvil, Laura Scripcaru – Annina, Olivian Andrișoae – Gastone, Daniel Mateianu – Marchizul d'Obigny, Florin Roman – Giuseppe și Ionuț Todică – Grădinarul/Bucătarul. Sabina Hultoană va interpreta rolul fiicei lui Giorgio Germont.

Miercuri, 16 septembrie, Violetta Valéry va fi Cristina Grigoraș, Alfredo Germont – Florin Guzgă, iar Giorgio Germont – Alexandru Constantin. Florentina-Irina Onică revine în rolul Flora Bervoix, Victor Zaharia îl interpretează pe Baronul Douphol, Teodor Busnea – Dr. Grenvil, Laura Scripcaru – Annina, Olivian Andrișoae – Gastone, Daniel Mateianu – Marchizul d'Obigny, Florin Roman – Giuseppe, iar Cezar Octavian Ionescu – Grădinarul/Bucătarul. În rolul fiicei lui Giorgio Germont sunt anunțate Sabina Hultoană/Viviana Olaru.

Spectacolul face parte din prima lună a stagiunii aniversare Opera 70, prin care instituția marchează șapte decenii de activitate lirică la Iași. În programul lunii septembrie se regăsesc unele dintre cele mai cunoscute titluri ale repertoriului european, de la Verdi și Bizet până la Prokofiev.

Povestea Violettei Valéry, pe scena de la Iași

Compusă de Giuseppe Verdi pe un libret semnat de Francesco Maria Piave, „Traviata” are la bază povestea din „Dama cu camelii”, de Alexandre Dumas fiul.

În centrul operei se află Violetta Valéry, o femeie prinsă între iubire, convențiile sociale și sacrificiu. Relația sa cu Alfredo Germont devine nucleul unei drame în care libertatea personală intră în conflict cu regulile unei societăți preocupate de aparențe și reputație.

Opera în trei acte a avut premiera mondială la Teatro La Fenice din Veneția, la 6 martie 1853. Deși începutul nu i-a adus succesul așteptat de Verdi, lucrarea avea să devină ulterior una dintre cele mai cântate opere din lume.

În montarea de la Iași, publicul va regăsi marile momente muzicale asociate Violettei și lui Alfredo, dar și scenele de ansamblu în care orchestra, corul și baletul construiesc atmosfera societății pariziene în care se desfășoară drama.

Tiberiu Soare dirijează cele două reprezentații

La pupitrul celor două spectacole programate pe 15 și 16 septembrie se va afla Tiberiu Soare, unul dintre dirijorii importanți ai scenei muzicale românești.

Reprezentațiile sunt programate de la ora 18:30, în Sala Mare a Operei Naționale Române din Iași.

„Traviata” vine după spectacolele cu care instituția și-a deschis stagiunea 2026–2027 și precede unul dintre cele mai mari evenimente în aer liber organizate de Opera ieșeană.

„Magia serii în sunet și lumină” revine pe Esplanada Operei

Săptămâna se va încheia sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:00, cu ediția a XV-a a galei „Magia serii în sunet și lumină”.

Evenimentul revine, după cinci ani, pe Esplanada Operei Iași, spațiul în care au avut loc mai multe dintre edițiile care au transformat gala într-un reper al începutului de stagiune.

Pentru Opera ieșeană, septembrie este doar începutul unui an aniversar. Stagiunea 2026–2027 este construită în jurul împlinirii a 70 de ani de Operă la Iași, iar programul următoarelor luni va include atât spectacole din repertoriu, cât și evenimente dedicate acestei aniversări.

Maura ANGHEL