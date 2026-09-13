IT-iștii, vânați. Se deschid recrutările pentru posturi în administrația UE

O șansă uriașă pentru specialiștii IT din Iași. Uniunea Europeană deschide un concurs pentru recrutarea unor experți înalt calificați în domeniul tehnologiei informației, iar printre cei care pot candida se numără și profesioniștii români.

Bruxelles-ul caută oameni cu experiență în două dintre cele mai fierbinți domenii ale momentului: inteligență artificială și securitate cibernetică. Practic, specialiștii care până acum au lucrat în companii IT, proiecte tehnologice sau domenii conexe pot încerca să facă pasul către administrația publică europeană.

Pentru Iași, oraș cu o comunitate IT puternică și cu mii de specialiști în tehnologie, oportunitatea este una de urmărit cu maximă atenție.

Înscrierile se fac până pe 13 octombrie 2026, ora 13:00, ora României. Candidații trebuie să fie cetățeni ai Uniunii Europene, să aibă drepturi civile depline și să cunoască temeinic o limbă oficială a UE, la nivel C1, precum și o a doua limbă oficială, la nivel B2.

Nu este suficientă doar pasiunea pentru tehnologie

Candidații trebuie să aibă studii universitare și experiență profesională relevantă, în combinația cerută de procedura de selecție.

Iar domeniile sunt spectaculoase. La inteligență artificială, viitorii administratori TIC pot ajunge să proiecteze, construiască și valideze soluții bazate pe IA, să lucreze la guvernanța și conformitatea sistemelor de inteligență artificială sau să contribuie la elaborarea politicilor europene în domeniu.

În zona de securitate cibernetică, responsabilitățile pot include gestionarea riscurilor, arhitectură și tehnologie, operațiuni de securitate și răspuns la incidente, politici și coordonare, dar și activități de consiliere și dezvoltare a competențelor.

Atenție însă: candidații pot opta pentru un singur domeniu, fie inteligență artificială, fie securitate cibernetică.

Selecția nu va fi una formală. Candidații vor trece prin teste de raționament, un test de specialitate și un eseu pe teme legate de Uniunea Europeană, toate desfășurate online. Pentru teste pot fi alese oricare două dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE.

Documentele justificative trebuie depuse până la 14 ianuarie 2027, ora 12:00, ora Bruxelles-ului.

Pentru specialiștii IT din Iași, mesajul este clar: Europa își caută oamenii care știu să construiască tehnologia viitorului și să apere infrastructura digitală. Iar acum, ușa este deschisă și pentru români. Carmen DEACONU