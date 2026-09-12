Dronă venită dinspre Ucraina, urmărită avioanele F-16! Obiect zburător prăbușit în Suceava

O dronă care a traversat spațiile aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova s-a îndreptat către zona de nord-est a României, iar autoritățile au activat rapid măsurile de monitorizare și protecție a populației.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, Centrele de Operații Aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova au informat sâmbătă, 12 septembrie, autoritățile române despre deplasarea unei drone către teritoriul României. În scurt timp, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației.

Alerta a ajuns și la populație. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 16:20 a fost transmis un mesaj RO-Alert în județul Botoșani, prin care oamenii au fost avertizați cu privire la o posibilă incursiune de drone. „Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, a fost mesajul transmis populației.

În același interval, prin 112 a fost semnalată prezența unei drone deasupra localității Știubieni, județul Botoșani.

Situația a devenit și mai tensionată după ce, în urma verificărilor efectuate de forțele Ministerului Afacerilor Interne, a fost identificat un obiect zburător prăbușit în zona localității Botoșănița Mare, județul Suceava, într-un lan de porumb.

La impact s-a produs un incendiu de mici dimensiuni, iar în teren a fost observată o cavitate cu diametrul de aproximativ un metru și adâncimea de circa 30 de centimetri. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

O echipă pirotehnică a SRI se deplasează la fața locului pentru evaluarea situației și stabilirea exactă a naturii obiectului căzut.

Incidentul vine după ce, în Republica Moldova, autoritățile au anunțat la rândul lor detectarea unui obiect pătruns neautorizat în spațiul aerian. Potrivit informațiilor de la Chișinău, o dronă a fost observată în zona satului Vasilcău, raionul Soroca, după care a dispărut temporar de pe radar în apropiere de Băxani și a reapărut ulterior în zona Ș. Cuconeștii Noi, raionul Edineț.

Pentru siguranța aviației civile, spațiul aerian din zonele Nord și Centru ale Republicii Moldova a fost închis temporar, fiind redeschis ulterior.

Autoritățile române continuă verificările în zona în care a fost găsit obiectul prăbușit.