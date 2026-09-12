* programul „Masă sănătoasă” ajunge, în această toamnă, la 24.244 de preșcolari și elevi din 48 de unități de învățământ din județul Iași * pentru fiecare beneficiar, statul poate aloca cel mult 16,5 lei pe zi, cu TVA inclus

16,5 lei pentru masa unui copil. În această sumă trebuie să încapă alimentele, prepararea și, după caz, transportul până la școală. Pentru 24.244 de copii din județul Iași, Programul național „Masă sănătoasă” este una dintre cele mai ample intervenții publice din școli. Prima săptămână de cursuri ridică însă o întrebare mai importantă decât numărul beneficiarilor: câtă mâncare primește efectiv copilul pentru acești bani?

24.244 de beneficiari în 48 de școli

În anul 2026, județul Iași are 24.244 de preșcolari și elevi incluși în Programul național „Masă sănătoasă”, în 48 de unități de învățământ. Programul acordă gratuit, în zilele de curs, o masă caldă sau, acolo unde aceasta nu poate fi asigurată, un pachet alimentar. Valoarea maximă este de 16,5 lei pentru fiecare beneficiar pe zi, cu TVA inclus. Dimensiunea programului a crescut vizibil față de debutul anului școlar 2024–2025. Atunci, Inspectoratul Școlar Județean Iași anunța 21.596 de beneficiari din 44 de unități de învățământ.

Creșterea numărului de copii acoperiți de program este importantă. Dar nu spune nimic, de una singură, despre calitatea mesei.

Ce poate cumpăra școala cu 16,5 lei

Cei 16,5 lei nu reprezintă bani primiți de familie sau de elev. Ei finanțează suportul alimentar furnizat prin program. În funcție de posibilitățile fiecărei unități, copilul poate primi o masă caldă sau un pachet alimentar. Ministerul Educației precizează că programul este destinat elevilor și preșcolarilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor.

Programul funcționează în școli din municipiul Iași, dar mai ales în localități din județ. În 2026, printre beneficiari se află copii din numeroase comune, unde distanța față de furnizor, posibilitățile de depozitare și spațiile pentru servirea mesei pot fi foarte diferite de cele dintr-o școală urbană. Numărul copiilor înscriși în program nu este neapărat egal cu numărul porțiilor mâncate până la capăt. Unii elevi lipsesc, alții refuză anumite preparate, iar în alte situații pot rămâne porții întregi.

Programul „Masă sănătoasă” are o miză socială majoră. Pentru unii copii, ceea ce primesc la școală poate reprezenta una dintre mesele importante ale zilei. Tocmai de aceea, succesul nu poate fi măsurat exclusiv în 24.244 de beneficiari și 48 de școli. Teona SOARE