Osemintele se află acum la Jandarmeria Iași

* disputa privind locul de veci al ultimului domnitor al Moldovei s-a încheiat cu avizul Ministerului Culturii * monumentul este deja realizat, iar Primăria vrea ca reînhumarea să aibă loc până la finalul anului

La aproape un an de la revenirea în țară a osemintelor lui Grigore Alexandru Ghica, Iașul are în sfârșit un amplasament aprobat pentru mormântul fostului domnitor. Acesta va fi amenajat în zona istorică dintre Palatul Culturii și Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc”, după ce Ministerul Culturii a avizat soluția propusă de municipalitate.

S-a încheiat disputa pentru amplasament

Locul în care vor fi depuse definitiv osemintele lui Grigore Alexandru Ghica a provocat luni întregi discuții între Primăria Iași și instituțiile responsabile de protejarea patrimoniului.

O variantă susținută în timpul dezbaterilor a fost zona Copoului, însă municipalitatea a pledat pentru centrul istoric al orașului, în apropierea vechii Curți Domnești. În final, soluția aleasă este amplasamentul dintre Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc” și Palatul Culturii.

Primarul Mihai Chirica spune că proiectul a trecut atât prin analiza comisiei zonale, cât și prin cea a comisiei naționale, iar avizul necesar a fost emis.

„Avem avizul final privind amplasarea mormântului și a monumentului dedicat lui Grigore Alexandru Ghica, chiar aici, în fața Palatului Culturii, s-a ales locul, am și semnat contractul pentru descărcări arheologice, am terminat proiectul, am prezentat comisiei naționale și comisiei zonale, am primit avizul în sfârșit, după o perioadă destul de lungă și după niște, să spunem, replici destul de contondente”, a declarat edilul.

Înaintea mormântului, arheologii intră în teren

Pentru că viitorul monument va fi amplasat într-una dintre cele mai sensibile zone istorice ale Iașului, lucrările nu pot începe direct cu amenajarea soclului. Primăria a contractat cercetările necesare pentru descărcarea arheologică a terenului. Abia după încheierea acestei etape va putea fi pregătit efectiv spațiul funerar. Monumentul dedicat domnitorului nu mai trebuie însă construit. Potrivit primarului, acesta este deja finalizat.

„Monumentul este gata, este finalizat și arată într-un mod cât se poate de frumos și sperăm ca, până la sfârșitul anului, să-l punem pe soclu, monumentul, și sigur să facem și procesiunea de înmormântare”, a spus Mihai Chirica.

Ținta municipalității este ca ceremonia de reînhumare să poată fi organizată până la finalul anului 2026.

Osemintele se află acum la Jandarmeria Iași

Grigore Alexandru Ghica a murit în Franța, în 1857. Rămășițele sale pământești au revenit la Iași în noiembrie 2025, la 168 de ani de la moartea fostului domnitor.

După repatriere, sicriul a fost adus în centrul orașului și depus la Palatul Culturii. Ulterior, în primăvara acestui an, osemintele au fost mutate la Inspectoratul de Jandarmi Județean „Vasile Lupu” Iași, unde sunt păstrate până la organizarea funeraliilor definitive.

Există și o legătură istorică directă între domnitor și această instituție. În timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghica a fost promulgată, la 3 aprilie 1850, legea prin care a fost organizat corpul slujitorilor în jandarmi, moment considerat începutul Jandarmeriei Române moderne.

Reformele care au precedat Unirea Principatelor

Grigore Alexandru Ghica a condus Moldova în două perioade, între 1849 și 1853 și apoi între 1854 și 1856.

Domnia sa este asociată unor schimbări importante în administrație, educație și organizarea societății moldovenești. O parte dintre reformele promovate în acei ani au anticipat transformările care aveau să continue după Unirea Principatelor, în timpul lui Alexandru Ioan Cuza.

Reînhumarea sa la Iași are, astfel, nu doar o semnificație funerară. Ea readuce în spațiul public una dintre figurile politice importante ale Moldovei din anii care au precedat Unirea din 1859.

După aproape 170 de ani de la moarte, ultimul domnitor al Moldovei urmează să aibă mormântul în centrul fostei capitale a principatului, la câteva zeci de metri de unul dintre cele mai importante repere ale vechii Curți Domnești.

Dan DIMA