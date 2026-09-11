USV Iași, prima universitate din România care deschide anul universitar 2026–2027

Peste 4.000 de studenți ai Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) încep luni, 14 septembrie 2026, noul an universitar. Evenimentul va fi marcat printr-o ceremonie festivă care va avea loc în Aula Magna „Haralamb Vasiliu”, începând cu ora 11:00.

La festivitate sunt așteptați ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, oficialități locale, rectorii universităților din Iași, directorii colegiilor agricole, reprezentanții stațiunilor de cercetare din regiunea Nord-Est, reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate județene, reprezentanţi ai mediului economic, precum și membri ai comunității academice a USV Iași.

Ceremonia de deschidere va fi dedicată, în primul rând, studenților care pășesc pentru prima dată în universitate, dar și performanței academice și investițiilor realizate în ultima perioadă de USV Iași.

Performanța studenților, premiată la început de an universitar

Un moment important al festivității „BUN VENIT LA DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2026–2027” îl va constitui premierea studenților care s-au remarcat prin rezultate deosebite în anul universitar anterior. Vor fi acordate premii de excelență și burse ocazionale, menite să recompenseze performanța, implicarea și efortul depus de studenți în pregătirea profesională.

Totodată, ca urmare a donațiilor realizate prin testament de două personalități marcante ale învățământului superior agronomic, doi studenți ai USV Iași vor primi premii speciale, în valoare de câte 1.000 de euro.

Astfel, Vicol Gabriel Sebastian, student în anul al II-lea la Facultatea de Agricultură, specializarea Agricultură, va primi Premiul Prof. univ. dr. Dr. Hc. Constantin Vasilică, în valoare de 1.000 de euro. De asemenea, Ștefania Lefter, șefă de promoție 2026, specializarea Agricultură, va fi recompensată cu Premiul Prof. univ. dr. Petru Magazin, în valoare de 1.000 de euro. Tradiția premierii celor mai performanți studenți continuă și prin acordarea „Premiului Decanului”, în valoare de 1.000 de lei, oferit de decanii facultăților USV Iași tinerilor care s-au remarcat prin rezultate academice deosebite și implicare în activitățile universitare.

Investiții importante pentru studenți și pentru învățământul dual

Deschiderea noului an universitar aduce în prim-plan și investițiile majore finalizate de USV Iași pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale. Printre acestea se numără căminul studențesc A4, care va contribui la îmbunătățirea condițiilor de cazare pentru studenți, precum și infrastructura pentru învățământul dual - AGRITECH de la Ezăreni, proiect menit să consolideze pregătirea practică și legătura dintre educația universitară și cerințele reale ale pieței muncii din domeniul agroalimentar și tehnic.

Noile investiții completează eforturile Universității de a crea un mediu academic modern, adaptat nevoilor actuale ale studenților și cerințelor unei agriculturi și industrii agroalimentare aflate într-un proces continuu de transformare.

USV Iași, o universitate tot mai atractivă pentru studenții internaționali

Noul an universitar marchează și o creștere a numărului de studenți internaționali înscriși la Facultatea de Medicină Veterinară. Studenții străini care aleg să își continue pregătirea la USV Iași provin din Franța, Israel, Grecia, Cipru, Germania și Luxemburg, confirmând caracterul internațional și atractivitatea programelor de studii oferite de Universitate.

Prin diversitatea comunității academice, investițiile în infrastructură și promovarea excelenței, USV Iași își consolidează rolul de centru universitar important pentru educația, cercetarea și inovarea din domeniul științelor vieții.

Departamentul de Promovare – Comunicare

USV Iași, 11.09.2026