Lovitură financiară spectaculoasă la Iași! Parcul eolian Ruginoasa, refinanțat cu 50,6 milioane de euro

Unul dintre cele mai importante proiecte de energie regenerabilă din județul Iași intră într-o nouă etapă financiară. Parcul eolian de la Ruginoasa, investiție de aproximativ 107 milioane de euro, a primit o finanțare de 50,6 milioane de euro, printr-o operațiune care marchează trecerea proiectului de la construcție la etapa operațională.

DTEK Renewables International (DRI), divizia de energie regenerabilă a grupului ucrainean DTEK, controlat de omul de afaceri Rinat Ahmetov, a refinanțat creditul de tip „construction bridge” folosit pentru dezvoltarea parcului eolian din județul Iași.

Noua facilitate a fost acordată de Kommunalkredit Austria, iar tranzacția a fost finalizată pe 28 august 2026. Finanțarea înlocuiește creditul utilizat în perioada de construcție și este destinată etapei operaționale a parcului.

60 MW produși la Ruginoasa

Parcul eolian este amplasat în comuna Ruginoasa, județul Iași, are o capacitate instalată de 60 MW și a fost pus în funcțiune în decembrie 2023. Proiectul este echipat cu 10 turbine Vestas, iar investiția totală s-a ridicat la aproximativ 107 milioane de euro.

Ruginoasa reprezintă primul proiect eolian construit de DRI în România și primul parc eolian de acest tip pus în funcțiune în țara noastră după mai bine de un deceniu.

Refinanțarea de 50,6 milioane de euro confirmă intrarea proiectului într-o etapă diferită: după perioada în care accentul a fost pus pe construcție și punerea în funcțiune, finanțarea este acum structurată pentru exploatarea parcului.

DTEK își mărește prezența în România

Compania ucraineană își dezvoltă în România un portofoliu tot mai important de proiecte regenerabile. În prezent, DRI operează patru proiecte, dintre care parcul eolian de la Ruginoasa și trei parcuri fotovoltaice.

Capacitatea operațională cumulată ajunge la aproximativ 300 MW, potrivit datelor companiei. Printre proiectele finalizate se află și parcul fotovoltaic Văcărești, cu o capacitate de 126 MW, care a primit în primăvara acestui an licența pentru exploatarea comercială.

DRI are proiecte și în Italia, Polonia și Croația, în domeniile energiei eoliene onshore, energiei solare și stocării în baterii.

Pentru Iași, parcul de la Ruginoasa reprezintă una dintre investițiile importante în energia regenerabilă, iar refinanțarea de zeci de milioane de euro marchează o nouă etapă în povestea unei investiții de peste 100 de milioane de euro în energia verde din județ. Daniel BACIU