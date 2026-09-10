Un sucevean a vândut „la negru” 36.350 de metri cubi de beton!

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit, în județul Suceava, un caz spectaculos de comercializare nefiscalizată de beton. Un producător ar fi obținut, în perioada ianuarie 2024 – mai 2026, venituri de peste 15,33 milioane de lei din cantități de beton care nu au fost înregistrate și declarate fiscal.

În urma verificărilor, inspectorii au stabilit un prejudiciu adus bugetului de stat de 6,44 milioane de lei, echivalentul a peste 1,22 milioane de euro.

Dimensiunea afacerii este uriașă: cei 36.350 de metri cubi de beton identificați ca fiind produși și comercializați nefiscalizat înseamnă aproximativ 4.000 de transporturi cu betoniere, calculând o capacitate medie de 9 metri cubi pentru fiecare transport.

Controlul nu a fost întâmplător

Inspectorii antifraudă au ajuns la societate în urma unei analize de risc care a indicat un comportament fiscal atipic. Printre semnalele de alarmă s-au aflat transporturi de agregate minerale care nu ar fi fost declarate în RO e-Transport, deconturi de TVA declarate incomplet și posibile nereguli privind aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit.

Apoi au apărut diferențele care au ridicat semne serioase de întrebare. Rapoartele utilajelor automatizate de producție indicau utilizarea a peste 26,36 de mii de tone de ciment, în valoare de 14,44 milioane de lei, pentru producerea a 81.420 de metri cubi de beton. În schimb, documentele financiar-contabile ale societății indicau pentru producție 36,73 de mii de tone de ciment, în valoare de peste 20,21 milioane de lei.

Diferența: 10,37 mii de tone de ciment. Potrivit constatărilor antifraudei, aceasta a fost asociată producției de beton care nu fusese înregistrată și declarată fiscal.

Și mai mult: chiar în timpul controlului, inspectorii au găsit 6.000 de lei în numerar fără documente justificative, bani asociați unor vânzări nefiscalizate de beton.

Reprezentanții societății au recunoscut, de asemenea, că, ocazional, au comercializat beton către persoane fizice fără să înregistreze și să declare veniturile obținute.

Bilanțul verificărilor este unul spectaculos: în aproximativ doi ani și jumătate, 36.350 de metri cubi de beton ar fi fost comercializați nefiscalizat, generând venituri de peste 15,33 milioane de lei și un prejudiciu estimat la 6,44 milioane de lei.

Pentru recuperarea banilor, ANAF anunță că vor fi făcute demersuri pentru sesizarea organelor de urmărire penală specializate. Controalele antifraudă vor continua pentru combaterea evaziunii fiscale.

Milioane de lei, mii de transporturi și zeci de mii de metri cubi de beton: cazul din Suceava arată cât de mare poate deveni o afacere atunci când o parte din producție dispare din acte. Ecaterina VICOL