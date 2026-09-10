* 34 de unități social-filantropice, 49 de servicii sociale și peste 18.000 de beneficiari și pacienți * rețeaua coordonată de Arhiepiscopia Iașilor a utilizat într-un an aproape 46,6 milioane de lei pentru componenta socială și medicală

Cantine sociale, centre pentru copii și bătrâni, servicii pentru familii vulnerabile, centre rezidențiale, policlinică, spital și unități medicale în teritoriu. Dincolo de activitatea religioasă, Biserica administrează în Moldova o infrastructură socială care operează cu bugete de ordinul milioanelor de euro. Numai în structurile Arhiepiscopiei Iașilor, cheltuielile raportate pentru asistență socială și activitate medical-filantropică au ajuns anul trecut la 46,6 milioane de lei, echivalentul a peste 9 milioane de euro.

35,8 milioane de lei pentru serviciile sociale

Dimensiunea acestei rețele se vede cel mai clar în cifre. La sfârșitul anului 2025, Arhiepiscopia Iașilor raporta 34 de unități social-filantropice acreditate, în care funcționau 49 de servicii sociale licențiate sau aflate în procedură de licențiere. Este vorba despre birouri de asistență socială, centre comunitare pentru intervenții în situații de urgență și criză, cantine sociale, centre de zi și centre rezidențiale destinate copiilor, persoanelor vârstnice și oamenilor aflați în dificultate. Structurile funcționează pe lângă Centrul eparhial, protopopiate, parohii, mănăstiri și organizații neguvernamentale bisericești.

Într-un singur an, prin aceste servicii au fost sprijinite peste 5.400 de persoane, iar bugetul utilizat a ajuns la 35,8 milioane de lei.

Biserica intră astfel pe o zonă care, în mod tradițional, este asociată în primul rând instituțiilor publice și organizațiilor specializate în asistență socială: îngrijirea vârstnicilor, protecția copiilor, sprijinirea familiilor sărace și intervenția în cazurile sociale grave.

Peste 13.000 de pacienți în componenta medicală

La rețeaua socială se adaugă infrastructura medical-filantropică. În această categorie intră Spitalul și Policlinica „Providența”, Fundația Medicală „Providența”, Centrul Medico-Social „Veronica”, administrat de Asociația „Glasul Vieții”, precum și trei unități medicale din teritoriu, organizate pe lângă mănăstiri. Datele raportate pentru 2025 arată peste 13.000 de pacienți care au beneficiat de sprijin prin aceste structuri. Bugetul componentei medical-filantropice a fost de 10,8 milioane de lei.

În același an, Fundația Medicală „Providența” a achiziționat și un cabinet medical mobil, autorizat să ofere servicii în comunitățile izolate și defavorizate din eparhie. Socialul și sănătatea duc astfel bugetul cumulat la 46,6 milioane de lei.

De unde vin banii

Finanțarea nu este asigurată exclusiv din resursele Bisericii. Potrivit raportului Arhiepiscopiei, activitatea socială și filantropică este susținută din donații și sponsorizări de la persoane fizice și juridice, fonduri europene, fonduri guvernamentale și locale, la care se adaugă contribuția provenită din activitățile economice proprii.

Pe lângă serviciile permanente, parohiile și protopopiatele derulează și intervenții punctuale. În 2025 au fost organizate 61 de campanii de donare de sânge, la care au participat 488 de donatori și prin care au fost colectați peste 243 de litri de sânge.

Tot în 2025, pentru familiile afectate de inundațiile din zonele Ceahlău, județul Neamț, și Broșteni, județul Suceava, parohiile și mănăstirile au strâns 357.450 de lei.

Cifrele schimbă perspectiva asupra dimensiunii activității sociale a Bisericii. Nu mai este vorba doar despre pachete oferite de sărbători sau ajutoare punctuale, ci despre o rețea permanentă de servicii pentru copii, vârstnici, bolnavi și familii vulnerabile, cu personal, centre acreditate și bugete anuale care se apropie de 10 milioane de euro.

Teona SOARE