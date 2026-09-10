Șeful CJ Vaslui, la DNA Iași! Ciprian Trifan, audiat în dosarul lui Fănel Bogos

Cutremur în administrația județeană din Vaslui! Președintele Consiliului Județean, Ciprian Trifan, a ajuns joi dimineață la sediul Direcției Naționale Anticorupție Iași. Potrivit unor surse judiciare, șeful CJ Vaslui ar fi fost chemat la audieri în calitate de martor în dosarul controversatului om de afaceri Fănel Bogos.

Ciprian Trifan nu a făcut declarații la intrarea în sediul DNA Iași și nu a oferit, deocamdată, explicații publice cu privire la motivul pentru care a fost chemat de procurori.

Numele său apare astfel în contextul unuia dintre cele mai importante dosare de corupție care vizează oameni de afaceri și persoane cu conexiuni în administrația publică din județul Vaslui.

Fănel Bogos, administratorul unei societăți din domeniul creșterii păsărilor, a fost reținut de procurorii DNA Iași în noiembrie 2025 și ulterior arestat. Din luna martie, omul de afaceri se află sub control judiciar.

Potrivit acuzațiilor DNA, Bogos ar fi apelat la persoane cu influență pentru a obține schimbarea din funcție a directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, instituție care ar fi aplicat în repetate rânduri sancțiuni societății sale.

Miza era uriașă: aproximativ 13 milioane de lei. Banii ar fi reprezentat despăgubiri pe care omul de afaceri le-ar fi solicitat după ce, în 2024, la una dintre fermele sale din județul Vaslui, a fost confirmat un focar de salmoneloză. DSVSA Vaslui ar fi dispus atunci neutralizarea a aproximativ 230.000 de păsări, însă plata despăgubirilor ar fi fost refuzată.

Dosarul „Bogos” a ajuns să implice mai multe persoane

Anchetatorii susțin că, în acest context, Bogos ar fi încercat să își folosească relațiile pentru schimbarea directorului DSVSA și pentru a determina conducerea ANSVSA să favorizeze societatea.

Dosarul a ajuns să implice mai multe persoane. Trei dintre acestea au fost reținute pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj, iar alte două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru infracțiuni de trafic de influență și șantaj, respectiv complicitate la trafic de influență.

Printre cei vizați se află și fostul președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, acuzat că i-ar fi intermediat lui Bogos întâlniri cu persoane din administrația centrală. Acesta se află, la rândul său, sub control judiciar.

Dosarul a căpătat o nouă dimensiune în 25 august 2026, când procurorii DNA Iași au dispus urmărirea penală față de Cristina Trăilă, fost deputat PNL și fost secretar general adjunct al Guvernului, pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor foloase necuvenite.

În acest context, audierea lui Ciprian Trifan, chiar dacă are statut de martor, aduce un nou punct de interes într-o anchetă care a ajuns deja până la nivelul administrației centrale.

Deocamdată, nu există informații publice că președintele CJ Vaslui ar avea calitatea de suspect sau inculpat în dosar. Audierea ca martor nu înseamnă, prin ea însăși, că persoana este acuzată de săvârșirea unei infracțiuni.

Ancheta DNA este în desfășurare, iar procurorii continuă să verifice modul în care s-ar fi exercitat influențe pentru rezolvarea intereselor omului de afaceri vasluian. Miruna NEACȘU