Câteva mii de ieșeni nu-și găsesc de lucru de cel puțin un an!

Iașul intră în zona roșie a hărții șomajului din România. Aproape 9.700 de persoane figurează în evidențele județului, iar analiza datelor arată o problemă care nu mai poate fi ascunsă în spatele statisticilor: șomajul lovește puternic oamenii trecuți de 40 de ani și, pentru mii de persoane, lipsa unui loc de muncă se prelungește cu lunile.

Dacă privim strict numărul persoanelor aflate în evidență, Iașul are 9.696 de șomeri. În clasamentul județelor, Iașul este depășit de Dolj – 19.800, Suceava – 12.444, Galați – 10.170, Argeș – 9.798 și Vaslui – 9.718.

Diferența față de Vaslui este uluitoare de mică: doar 22 de persoane separă cele două județe. Iașul este, în schimb, înaintea unor județe precum Teleorman – 9.273, Neamț – 8.688, Hunedoara – 8.205, Olt – 7.936, dar și a altor județe cu valori mai reduse.

Cu alte cuvinte, în această comparație, Iașul este în imediata apropiere a vârfului clasamentului național ca număr absolut de persoane aflate în evidență.

Dar adevărata bombă apare când desfacem cifra de 9.696.

Județul are o problemă care nu se rezolvă de decenii

Cea mai numeroasă categorie nu este cea a tinerilor. Dimpotrivă. 2.725 de persoane aflate în evidență au peste 55 de ani. Aproape trei din zece șomeri ieșeni aparțin acestei categorii.

Și mai îngrijorătoare este durata. În primele șase luni se află 5.536 de persoane. Până la un an, totalul ajunge la 7.575.

Dar după acest prag începe zona grea: 2.121 de persoane au cel puțin un an de când figurează în evidență.

Dintre acestea, 626 sunt în intervalul 12-15 luni, 665 între 15-18 luni, 178 între 18-21 luni, 211 între 21-24 luni și 153 între 24-27 luni.

Iar pentru 288 de persoane, situația a trecut de pragul de 27 de luni.

Iașul nu este „campionul” șomajului de lungă durată, dar nici nu stă bine

Aici apare diferența spectaculoasă față de alte județe. În timp ce Iașul are 9.696 de persoane în evidență, Doljul ajunge la 19.800, iar 8.100 dintre acestea sunt în categoria de peste 27 de luni.

În Vaslui, 4.440 de persoane au depășit 27 de luni, iar în Teleorman, 4.399. Argeșul are 3.594 de persoane în aceeași categorie. Prin comparație, Iașul are 288.

Așadar, Iașul stă mult mai bine decât aceste județe la capitolul șomaj extrem de lung, însă are o altă problemă: numărul mare de persoane care intră sau rămân în evidență, combinat cu o structură demografică dominată de persoanele de peste 40 de ani.

Iar clasamentul arată cât de aproape este Iașul de județele cu cele mai mari efective: locul ocupat de județ este separat de Vaslui prin doar 22 de persoane și de Argeș prin 102. Raluca STROE