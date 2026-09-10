An foarte bun la miere, costuri aproape duble

* după un 2025 slab, apicultorii ieșeni estimează producții foarte bune în 2026 * problema nu mai este câtă miere scot din stup, ci cât îi costă să o producă și cât de repede reușesc să o vândă

Producția crește, dar marja nu ține pasul. În Iași, apicultorii vorbesc despre cheltuieli aproape duble, consum mai mic și stocuri rămase din 2025. Pentru tei și polifloră, prețul indicat de producători pornește de la aproximativ 35 de lei/kg, în timp ce la raft diferențele dintre sortimente și branduri pot urca mult peste acest nivel.

2026 a reparat recolta, nu și piața

Pentru stupinele din Iași, 2026 arată mult mai bine decât 2025. Crescătorii de albine spun că au avut culesuri bune la mai multe sortimente, după un sezon anterior afectat de vreme și de producții reduse, în special la salcâm. Apicultorii vorbesc despre un an foarte bun, dar atrage atenția asupra unei alte probleme: vânzările au încetinit, iar o parte din mierea recoltată anul trecut încă nu a fost valorificată. Aici apare paradoxul economic: mai multă miere nu înseamnă automat mai mulți bani. Dacă prețul rămâne aproape neschimbat, iar cheltuielile cresc, marja se subțiază. Dacă mierea rămâne luni întregi în depozit, banii investiți în stupină se întorc și mai greu.

Cât costă, de fapt, un kilogram de miere

Un kilogram de miere nu costă doar cât culesul albinelor. În calcul intră hrana administrată familiilor în perioadele fără nectar, tratamentele, fagurii și alte consumabile, motorina, transportul stupilor la pastoral, întreținerea mașinii și a remorcii, extracția, filtrarea și depozitarea. La final se adaugă borcanul, capacul, eticheta și munca apicultorului.

Costul pe kilogram diferă însă enorm de la o stupină la alta. Un producător care își mută stupii de mai multe ori într-un sezon are altă factură la combustibil decât unul staționar. O recoltă mare poate, în schimb, împărți unele cheltuieli fixe la mai multe kilograme.

De aceea, formula „an bun pentru miere” descrie în primul rând cantitatea obținută, nu profitul rămas în buzunar.

De la 35 de lei la producător la peste 50 de lei la raft

Apicultorii ieșeni indică pentru mierea de tei și polifloră un preț de aproximativ 35 de lei/kg.

În retail, fotografia este mult mai fragmentată. În ofertele verificate la începutul lunii septembrie 2026, o miere ecologică polifloră era listată la 54 lei/kg, una ecologică de tei la 57 lei/kg, iar un sortiment ecologic de salcâm ajungea la 88 lei/kg.

Diferența nu reprezintă însă automat profitul comerciantului. Între stup și raft apar costuri de ambalare, condiționare, transport și distribuție, plus adaosurile comerciale și taxele. Nici produsele nu sunt perfect comparabile: contează sortimentul, gramajul, originea, certificarea ecologică și brandul.

Recoltă mare, dar banii se întorc greu

Adevărata problemă a apicultorilor ieșeni în 2026 este, astfel, una economică: produc mai mult într-o piață în care cumpărătorul cheltuiește mai prudent. Dacă prețul mierii rămâne aproape de nivelul anterior, iar inputurile se scumpesc, o recoltă foarte bună poate salva producția fără să refacă automat veniturile.

În plus, piața mierii intră într-o etapă cu reguli mai stricte de transparență. Din 2026, pentru amestecurile de miere comercializate în UE, țările de origine trebuie indicate pe etichetă în ordine descrescătoare, împreună cu ponderea lor, potrivit regulilor europene revizuite.

Pentru apicultorul local, miza devine astfel dublă: să producă suficient și, mai ales, să poată vinde direct, la un preț care să-i acopere costurile.

Dan DIMA