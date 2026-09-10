Un răspuns oficial al Comisiei Europene spulberă una dintre cele mai vehiculate explicații pentru întârzierile marilor autostrăzi ale Moldovei. Bruxelles-ul transmite un mesaj fără echivoc: Uniunea Europeană consideră A7 și A8 proiecte strategice și pune la dispoziție mecanisme de finanțare, însă prioritizarea și implementarea investițiilor țin de autoritățile române.

Demersul a fost făcut de reprezentanții asociației civice #HaiCăSePoate, care au încercat timp de aproape un an să afle direct de la oficialii europeni cât de importantă este infrastructura rutieră din estul României și, mai ales, unde se află blocajul în cazul autostrăzilor A7 și A8.

Răspunsul venit de la Bruxelles este extrem de important pentru Moldova.

Comisia Europeană recunoaște importanța strategică a infrastructurii din regiune, inclusiv prin prisma contextului geopolitic și a războiului din Ucraina. A7 și A8 pot beneficia de finanțare prin mai multe mecanisme europene, inclusiv programe de transport, fonduri de coeziune și instrumente destinate mobilității militare.

Dar aici vine partea care ar trebui să pună presiune maximă pe București:

Europa poate finanța. România trebuie să decidă, să prioritizeze și să construiască.

Comisia Europeană: „Noi finanțăm, dar prioritizarea proiectelor ține de guvernul țării respective”

Cătălin Urtoi, reprezentant al Asociației „Hai Că Se Poate”, spune că ultimul răspuns primit de la Comisia Europeană lămurește practic problema. „Ei spun foarte clar că tot ce înseamnă partea de autostrăzi din regiunea de Est a Europei, în speță regiunea Moldovei, adică A7 și A8, sunt considerate proiecte strategice, sunt considerate proiecte importante pentru ei, pe care ei le finanțează prin aceste programe”, precizează Urtoi.

Potrivit acestuia, europenii au transmis însă că strategia națională și prioritizarea proiectelor nu sunt decise la Bruxelles. „Noi finanțăm, dar strategia de mai departe, vizavi de finanțarea acestor proiecte la nivel național, prioritizarea acestor proiecte la nivel național ține de strategia fiecărei țări, de guvernul țării respective”, explică Urtoi.

Așadar, mingea este în terenul României. A7 și A8 nu mai pot fi tratate ca simple proiecte de infrastructură. Sunt coridoare economice, strategice și geopolitice care pot schimba radical legătura Moldovei cu Transilvania, Bucureștiul și vestul Europei.

În cazul A8, presiunea timpului devine tot mai mare

Ținta pentru finalizarea întregii autostrăzi Târgu Mureș – Iași – Ungheni este anul 2032. Pentru ca acest termen să mai fie realist, anul 2027 devine un punct critic.

Cătălin Urtoi avertizează că până la sfârșitul lui 2027 trebuie să fie depășite etapele de proiectare și licitare astfel încât utilajele să ajungă pe întreg traseul, de la Târgu Mureș până la Ungheni-Prut. „Dacă acum nu tragem tare ca până la finalul 2027 (...) cel târziu în decembrie 2027, să avem utilaje de la un capăt la altul, de la Târgu Mureș la Ungheni-Prut, nu avem nicio șansă să vedem finalizată toată Autostrada (...) până în 2032”, avertizează activistul civic.

Rămâne de văzut cine mai poate fi făcut responsabil pentru întârzierile din România, în condițiile în care Europa spune că proiectele sunt strategice și există mecanisme de finanțare.

Asociația #HaiCăSePoate susține că, după răspunsul primit de la Comisia Europeană, presiunea trebuie mutată decisiv la București. Mai mult, reprezentanții societății civile cer mobilizarea politicienilor din Moldova pentru a apăra proiectele și finanțarea lor.

Pentru Iași, A8 este autostrada care ar putea rupe izolarea rutieră și ar lega regiunea de vestul țării. Dar banii europeni, oricât de importanți ar fi, nu construiesc singuri niciun kilometru de autostradă.

Trebuie proiectat. Trebuie licitat. Trebuie contractat. Trebuie executat. Întrebarea este cât de mult vrea România…

Daniel BACIU