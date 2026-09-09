* Parcul Expoziției din Iași a devenit recent loc de întâlnire pentru aproximativ 11.500 de persoane * copii, părinți și bunici au participat la Festivalul Familiei, un eveniment cu activități educative, muzică, teatru și o componentă socială dedicată părinților care au mulți prunci

Familia a fost tema centrală a unei zile care a adunat, în același loc, generații diferite și zeci de organizații, artiști, profesori și voluntari. Cea de-a VI-a ediție a Festivalului Familiei a fost organizată de Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita al Sectorului de Misiune, în parteneriat cu Primăria și Ateneul Național din Iași.

Peste 50 de ateliere și activități gratuite

Pe parcursul zilei, copiii au pictat, au construit, au citit, au experimentat și au participat la activități educative, multe dintre ele concepute astfel încât să îi aducă la aceeași masă cu părinții sau bunicii. În total, 38 de invitați au susținut peste 50 de ateliere și activități gratuite.

Unul dintre momentele importante ale zilei a fost vizita Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Acesta a trecut pe la spațiile participanților, a discutat cu familiile și organizatorii și i-a binecuvântat pe cei prezenți.

Lucrarea Pro Vita din Arhiepiscopia Iașilor a început în urmă cu 15 ani, la inițiativa și cu binecuvântarea Mitropolitului Teofan, și s-a dezvoltat prin proiecte dedicate protejării vieții și sprijinirii familiei.

Părinți și copii au urcat împreună pe scenă

Programul artistic a pus accent și pe familiile care își cultivă împreună pasiunea pentru muzică. Părintele Constantin Turtureanu, prezbitera Ana și fiul lor, Anastasie, au susținut un moment de pian și voce. Filip Cenușă a cântat alături de tatăl său, părintele Ștefan Cenușă, iar soții Maria Tovba și Andrei Yvan au prezentat un duet vocal.

Au urcat pe scenă și Corul de Copii al Municipiului Iași, coordonat de Cosmin Morariu și dirijat de Lorena Bulei, Grupul folk „Ariciorii”, iar Compania Teatrală Zum Zum a prezentat spectacolul pentru copii „Curcubeul fermecat. Un prieten adevărat”.

Fondurile merg către familii cu minimum șapte copii

Festivalul are și o componentă socială. Fondurile strânse în cadrul acestei ediții vor fi direcționate către proiectul „Dar pentru copii”, parte din Programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii „Sfântul Stelian”. Proiectul sprijină familiile cu minimum șapte copii și urmărește să le ofere condiții mai bune de locuire și dezvoltare.

„Pentru noi, un astfel de eveniment este important din cel puțin două perspective. În primul rând, Festivalul familiei este un dar pe care Biserica, prin Departamentul Pro Vita al Sectorului de Misiune, încearcă să îl ofere oamenilor. În același timp, un astfel de eveniment ne mobilizează ca echipă. Atunci când avem de construit ceva împreună, ne reamintim că noi toți, angajați, voluntari și prieteni ai Departamentului Pro Vita, suntem o familie și este foarte odihnitor să știm că ne putem baza unii pe ceilalți”, a transmis părintele Radu Brînză, coordonator al Departamentului Pro Vita.

La pregătirea și desfășurarea evenimentului au contribuit 50 de voluntari Pro Vita. Festivalul este organizat anual în apropierea sărbătorii Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana, iar ediția din 2026 s-a desfășurat în contextul „Anului omagial al pastorației familiei creștine”. Maura ANGHEL