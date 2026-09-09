Mașinile de epocă din Iași rămân fără mecanici

* Retroparada Toamnei aduce duminică, 13 septembrie, automobile și motociclete istorice în Piața Palatului Culturii * în Iași există colecționari cu peste zece mașini, însă tot mai greu sunt găsiți mecanicii, tinichigiii și electricienii care știu tehnologia de acum 50 sau 60 de ani

Mașinile de epocă se întorc duminică în centrul Iașului. Retroparada Toamnei 2026 este programată pe 13 septembrie, între orele 11.00 și 17.00, în Piața Palatului Culturii. Pot participa vehicule atestate istoric sau aflate în procedură de atestare, iar accesul publicului este liber. În spatele caroseriilor lustruite apare însă o problemă despre care se vorbește mai puțin: cine mai știe să repare o mașină construită acum 50, 60 sau chiar 100 de ani?

Testerul nu ajută prea mult la un carburator din 1965

La o mașină modernă, mecanicul conectează calculatorul și caută codul de eroare. La un automobil istoric trebuie uneori să regleze carburatorul, să repare un delcou, un dinam, un demaror sau să descopere de ce motorul nu pornește după ce a stat zece ani într-un garaj.

Problema devine și mai complicată când piesele nu se mai fabrică. Atunci intră în joc tinichigiul care poate reface manual o bucată de caroserie, electricianul familiarizat cu instalațiile vechi sau mecanicul capabil să adapteze ori să reproducă o componentă după piesa originală.

Un exemplu ieșean este colecția lui Viorel Herciu. În 2015 avea 11 automobile de epocă, printre ele un Renault 15, un Mercedes din 1967, o Dacia 1100 și un Citroën 11 Avant. În colecție a ajuns și un Chrysler DeSoto folosit în filmele lui Sergiu Nicolaescu. Mașina avea inclusiv urmele gloanțelor de la filmări. Proprietarul plătise aproximativ 5.000 de euro pentru ea și încă aproximativ 5.000 pentru restaurare, iar unele piese fuseseră aduse din Statele Unite. Mecanicul colecției explica încă de atunci că, atunci când o piesă nu se găsea, trebuia refăcută.

La RAR Iași a ajuns și un Ford T din 1914

Poate cel mai spectaculos exemplu văzut la Iași este un Ford T fabricat în 1914, adus la RAR Iași în 2023. Mașina are motor de 2.900 cmc, patru cilindri și numai 20 CP, roți cu spițe din lemn și o viteză maximă de aproximativ 64 km/h.

Farurile funcționează cu acetilenă, pozițiile cu gaz lampant, iar accelerația nu este pedală, ci o manetă aflată lângă volan. Pedala din mijloc comandă mersul înapoi. RAR estima că în lume mai existau aproximativ 200-250 de Ford T din acel an. Proprietarul exemplarului ajuns la Iași deținea, potrivit reprezentanților RAR, o colecție de 14-20 de automobile.

Pentru asemenea mașini, un mecanic obișnuit cu injecția electronică și diagnoza computerizată nu este suficient. Este nevoie de cunoștințe care se transmit în mare parte din atelier în atelier și de la o generație de meseriași la alta.

Peste 90 de mașini au venit la parada din primăvară

Cât de mare este interesul se vede la evenimente. La Retroparada Primăverii din 10 mai 2026, desfășurată tot la Iași, au participat peste 90 de mașini, fabricate din anii '60 până în perioada de dinaintea Revoluției. Printre ele s-au aflat Cadillac, Corvette, BMW, Volga și Dacia. Au venit și automobile din Republica Moldova.

Duminică, o parte din acest „muzeu pe roți” revine în Piața Palatului Culturii. Mașinile au supraviețuit zeci de ani. Problema următorului deceniu ar putea să nu fie găsirea pieselor, ci găsirea oamenilor care încă știu cum să le folosească.

Dan DIMA