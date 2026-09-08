* campania „Primul 10. Donează rechizite pentru copii” a continuat marți, 8 septembrie, la Secția TBC Copii de la Spitalul Pașcanu din Iași * copiii internați au primit ghiozdane, fructe, dulciuri și sucuri, într-o zi care pentru câteva dintre micile paciente a coincis și cu sărbătoarea numelui

Pentru copiii care încep anul școlar într-un salon de spital, un ghiozdan nou înseamnă mai mult decât rechizite. Înseamnă că școala rămâne aproape, că viața de dincolo de boală continuă și că există oameni care se gândesc la ei. Campania „Primul 10” a ajuns marți la copiii internați în Secția TBC Copii a Spitalului Pașcanu din Iași.

Ghiozdane pentru copiii care încep școala din spital

Începutul anului școlar nu i-a găsit pe toți copiii în bănci. Pentru unii dintre ei, primele zile din septembrie se desfășoară între investigații, tratament și ore petrecute într-un salon de spital.

La Secția TBC Copii de la Spitalul Pașcanu, ziua de 8 septembrie a adus însă și o schimbare de atmosferă. Copiii internați au primit ghiozdane, fructe, dulciuri și sucuri, în cadrul campaniei „Primul 10. Donează rechizite pentru copii”.

Dincolo de obiectele primite, întâlnirea a avut rolul de a le transmite copiilor că perioada prin care trec nu îi izolează de școală, de prieteni sau de comunitate. Pentru câteva ore, saloanele au fost mai puțin despre boală și mai mult despre începutul de an, surprize și planurile care vor continua după externare.

Donațiile au fost oferite de compania Oxygen, prin Asociația Edulink, iar acțiunea a fost facilitată de Petronela Ciopeică și Nicoleta Chiran.

Personalul medical, parte din universul copiilor internați

Într-o secție în care tratamentele pot presupune perioade mai lungi de internare, relația dintre copil, familie și personalul medical capătă o importanță aparte.

Echipa Secției TBC Copii, coordonată de dr. Nicoleta Brânză, îi însoțește pe cei mici pe durata tratamentului, iar pentru copiii care petrec zile sau săptămâni în spital medicii și asistentele ajung inevitabil să facă parte din rutina lor zilnică.

Atmosfera creată în jurul campaniei a transmis tocmai această idee: boala este un episod care trebuie traversat, nu identitatea copilului. Dincolo de diagnostic rămân școala, jocurile, colegii, aniversările și bucuria unui ghiozdan pregătit pentru momentul întoarcerii în clasă.

Pentru copiii internați, gesturile venite din afara spitalului au mai avut un mesaj simplu: au mai mulți prieteni decât credeau.

De Sfânta Maria, surpriză și pentru micile sărbătorite

Ziua a avut și o coincidență care a transformat vizita într-o mică sărbătoare. Printre copiii internați se aflau și fetițe care poartă numele Maria, iar darurile au ajuns la ele chiar de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului.

Astfel, începutul de an școlar, campania de donații și onomastica s-au întâlnit, pentru câteva ore, în același loc.

Campania „Primul 10” urmărește să ducă rechizite și ghiozdane către copii pentru care începutul școlii vine cu dificultăți suplimentare. De această dată, destinatarii au fost copii care, înainte de a se putea întoarce în clasă, trebuie să treacă mai întâi prin tratament.

Pentru ei, ghiozdanele primite pe 8 septembrie au rămas și o promisiune concretă: aceea că există o zi de după spital, cu școală, colegi și lucruri obișnuite, exact așa cum ar trebui să arate copilăria.

Maura ANGHEL