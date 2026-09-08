Iașul, lovit în plin de frâna imobiliară! Tranzacțiile cu apartamente s-au redus cu 11%

Piața apartamentelor încetinește puternic la Iași! Tranzacțiile au scăzut cu aproximativ 11% în primul semestru din 2026, într-un moment în care cumpărătorii se lovesc de inflație, credite scumpe și prețuri tot mai greu de digerat. Și totuși, locuințele nu se ieftinesc. Dimpotrivă: prețurile cerute continuă să fie peste cele de anul trecut.

Piața rezidențială din România începe să dea semne tot mai clare de oboseală după anii de creștere accelerată. Raportul Colliers pentru primul semestru arată o scădere de aproximativ 9% a vânzărilor de apartamente la nivel național. Bucureștiul a reușit să recupereze mare parte din startul slab de an și a ajuns la doar 2% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Iașul, însă, merge mai prost decât media națională

În primele șase luni, tranzacțiile cu apartamente au coborât cu aproximativ 11%, în timp ce Cluj-Napoca a înregistrat o scădere și mai severă, de circa 16%. Timișoara este excepția dintre marile centre urbane analizate, cu o creștere de aproximativ 3%.

Imaginea este una extrem de interesantă: cumpărătorii se retrag parțial, dar prețurile nu se prăbușesc.

La mijlocul verii, prețurile cerute în București erau cu aproximativ 9% peste nivelul de anul trecut, iar tendința era similară la nivel național. Creșterile lunare s-au temperat însă, iar piața începe să funcționeze tot mai mult prin negocieri, discounturi și pachete comerciale.

La Iași, acest fenomen poate deveni decisiv în perioada următoare. Cumpărătorul nu mai acceptă automat prețul afișat. Se uită la suprafață, zonă, acces la transport, eficiență energetică, costurile de întreținere și, mai ales, la rata pe care trebuie să o plătească lună de lună.

Creditul ipotecar rămâne motorul pieței, dar motorul merge mai greu

Aproximativ 58% dintre achizițiile de locuințe sunt realizate prin credit, însă dobânzile ridicate limitează puterea de cumpărare. Banca Națională este așteptată să mențină dobânda-cheie la 6,50% până în 2027, ceea ce amână o ieftinire consistentă a finanțării.

În același timp, oferta de locuințe noi rămâne restrânsă. În 2025, România a livrat aproximativ 59.000 de locuințe, cel mai scăzut nivel din 2017 încoace. Iar autorizațiile nu indică, la nivel național, o explozie a construcțiilor care să poată schimba rapid raportul dintre cerere și ofertă.

Aici apare paradoxul pieței imobiliare: se vând mai puține apartamente, dar nu există suficiente locuințe noi pentru ca prețurile să fie împinse brutal în jos.

În București există deja un semnal puternic pentru anii următori: suprafața utilă autorizată pentru clădiri rezidențiale a crescut de 3,6 ori în primele cinci luni din 2026. Efectul nu va apărea imediat, dar poate schimba oferta în următorii doi până la cinci ani.

Iașul nu beneficiază, cel puțin în datele prezentate de raport, de un asemenea semnal spectaculos. Iar într-o piață în care autorizațiile, terenurile, costurile de construcție și finanțarea rămân probleme majore, fiecare proiect nou contează.

Pe șantiere, activitatea este încă intensă

Lucrările la clădirile rezidențiale au crescut cu aproximativ 16% în primele cinci luni ale anului. Numai că între o clădire aflată în lucru și un apartament disponibil pentru cumpărare există un decalaj important.

Între timp, materialele de construcții s-au scumpit din nou, iar costurile suplimentare asociate mecanismului european de taxare a carbonului pot pune presiune pe dezvoltatori.

Pentru Iași, următoarea etapă a pieței se anunță astfel mult mai dură: mai puține tranzacții, cumpărători mai pretențioși și dezvoltatori obligați să demonstreze de ce apartamentele lor merită prețul cerut.

Locuințele bine amplasate, eficiente energetic și conectate la transport și servicii au șanse să reziste mai bine. Cele slab poziționate vor fi împinse către reduceri și negocieri.

Iar prețul nu este singura problemă. Cumpărătorul ieșean începe să calculeze cât îl costă, de fapt, locuința după ce primește cheia: rata, energia, întreținerea, timpul pierdut în trafic și costurile reparațiilor.

Colliers nu vede o prăbușire generalizată a pieței, ci o selecție tot mai dură între orașe, cartiere și proiecte.

Pentru Iași, minusul de 11% al tranzacțiilor este primul semnal important. Piața nu s-a prăbușit. Dar nici nu mai merge în ritmul de odinioară. Daniel BACIU