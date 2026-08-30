Cum se pregătesc aceste fete pentru astfel de meciuri?

La un turneu de copii, rezultatele sunt, de multe ori, cele mai ușor de contabilizat. Cine a câștigat, cine a pierdut, câte goluri s-au marcat. Pentru ABC Handbal Iași, participarea la FunSports Cup 2026 a însemnat însă ceva mai mult decât cele cinci jocuri programate la Brașov.

Echipa feminină U13W a clubului din Iași a intrat pe teren împotriva unor adversari cu nume și tradiție în handbalul juvenil: Dinamo București, CSS Caracal, PAOK Salonic, SS Solotvyno și ACS Transilvania Brașov. Într-un format construit după noile reguli ale Federației Române de Handbal, fără scoruri și fără clasament, accentul a fost mutat acolo unde, poate, ar trebui să fie la această vârstă: pe joc, pe experiență și pe formarea copiilor.

Au fost meciuri în care ABC a impus ritmul, a construit frumos și a controlat jocul în fața unor adversare care, cel puțin la nivel de notorietate și resurse, porneau cu avantajul numelui. Fără să existe un tabel oficial care să consemneze diferența, evoluția fetelor a fost suficient de convingătoare pentru ca cei din tribune să înțeleagă cine a avut inițiativa.

Dar una dintre cele mai frumoase povești ale participării lor la Brașov nu s-a petrecut în timpul jocului.

Înaintea fiecărui meci, fetele de la ABC Handbal Iași au oferit adversarelor un mic cadou venit de acasă: un suvenir reprezentând Palatul Culturii, simbol al orașului Iași, însoțit de câteva rânduri scrise de mână pe o carte poștală.

Un gest simplu. Fără valoare materială importantă, dar cu o semnificație aparte.

Într-un sport în care adversarul este privit uneori exclusiv prin prisma rezultatului, micile cadouri au schimbat pentru câteva minute perspectiva. Înainte de a fi adversare, fetele au fost copii care s-au întâlnit într-un oraș străin, pentru a face același lucru pe care îl iubesc: să joace handbal.

La meciul cu PAOK Salonic, gestul a venit înapoi, într-o altă formă. Echipa din Grecia le-a oferit fetelor de la ABC un fular PAOK. Acesta nu va ajunge într-un sertar, ci în vitrina clubului, alături de celelalte amintiri care se adună în jurul unei echipe aflate încă la început de drum.

Poate că acesta este, de fapt, unul dintre lucrurile frumoase pe care sportul juvenil încă le poate face: să creeze amintiri care nu se măsoară în victorii și înfrângeri.

Și, poate fără să-și propună asta, participarea la Brașov a pus în lumină și o întrebare mai greu de ignorat.

Cum se pregătesc aceste fete pentru astfel de meciuri?

În Iași, ABC Handbal se antrenează într-o sală care are aproximativ jumătate din suprafața unui teren regulamentar de handbal. Pentru niște copii care au ajuns să joace la un turneu internațional împotriva unor echipe precum Dinamo București sau PAOK Salonic, discrepanța este cu atât mai vizibilă.

La Brașov, câteva persoane care au aflat acest lucru au avut aceeași reacție: mirare. Cum poate o echipă de handbal să se formeze și să progreseze într-un spațiu atât de mic?

Este o întrebare la care ABC Handbal Iași nu are nevoie, deocamdată, de un răspuns complicat. Fetele continuă să vină la antrenamente, să muncească și să crească.

Poate că următorul pas ar putea fi făcut însă împreună cu cei care administrează infrastructura sportivă a Iașului. Povestea acestor copii pare să fi ajuns într-un punct în care ambiția lor începe să ceară ceva foarte simplu: mai mult spațiu.

Nu pentru un scor mai bun. Nu pentru un trofeu în plus.

Ci pentru ca, atunci când intră pe teren, să aibă loc să alerge după visul lor.

Pentru sport. Pentru performanță. Pentru IAȘI!