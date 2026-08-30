O instalație prezentată la graduation show-ul Goldsmiths ajunge la Baia Turcească. Maia Mocanu revine la Iași cu „INSIDE”, o expoziție de sculptură, pictură și instalație, deschisă publicului până pe 25 septembrie.

O lucrare care a trecut prin spațiul academic și artistic londonez devine punctul central al unei noi expoziții la Iași. Duminică, 30 august, de la ora 18:00, Galeria Octogon din Baia Turcească găzduiește vernisajul „INSIDE”, semnat de Maia Mocanu.

O instalație de la Londra ajunge în Baia Turcească

Circuitul unei lucrări de artă contemporană leagă, la sfârșitul acestei veri, Londra de Iași. Maia Mocanu deschide pe 30 august expoziția „INSIDE”, la Galeria Octogon din cadrul CIAC – Baia Turcească, într-un proiect care reunește sculptură, pictură și instalație.

Piesa în jurul căreia este construită expoziția vine de la Londra și a fost prezentată anterior în cadrul graduation show-ului de la Goldsmiths, unul dintre reperele importante ale formării artistice contemporane din capitala britanică.

La Iași, tema lucrării este reluată și dezvoltată prin intervenții și creații noi, astfel încât expoziția nu funcționează doar ca o reluare a proiectului londonez, ci ca o continuare a acestuia.

Maia Mocanu revine după doi ani la Baia Turcească

„INSIDE” marchează și revenirea artistei Maia Mocanu la Baia Turcească după doi ani. Spațiul ieșean găzduiește în ultimii ani tot mai multe proiecte de artă contemporană, iar noua expoziție aduce în Galeria Octogon un discurs construit la intersecția dintre obiect, imagine și instalație.

Titlul – „INSIDE” – trimite chiar spre această deplasare a privirii către interior, iar lucrările propun un traseu în care pictura și sculptura nu sunt prezentate separat, ci intră într-o relație directă cu spațiul.

Elementul cu cea mai puternică biografie expozițională rămâne instalația adusă din Marea Britanie, prezentată anterior publicului în contextul Goldsmiths, University of London.

Expoziția se deschide duminică, 30 august 2026, la ora 18:00, la Galeria Octogon, CIAC – Baia Turcească Iași, de pe strada Arhitect G.M. Cantacuzino nr. 18.

„INSIDE” va putea fi vizitată timp de aproape o lună, până pe 25 septembrie 2026.

Intrarea este liberă.

Pentru publicul ieșean, expoziția aduce astfel nu doar un nou proiect de artă contemporană în Baia Turcească, ci și o lucrare care ajunge la Iași după ce a fost prezentată într-unul dintre mediile universitare artistice cunoscute ale Londrei. Maura ANGHEL