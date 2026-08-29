Peste 17.000 de metri pătrați vor fi reamenajați

Zona Teatrului Național din Iași intră într-o nouă etapă a proiectului de reamenajare. La termenul-limită din 26 august au fost depuse două oferte pentru contractul estimat la 19,39 milioane de lei fără TVA. Proiectul schimbă configurația actuală a zonei: Teatrul Cub va fi relocat, unele parcări vor dispărea, iar spațiile pietonale și zonele verzi vor fi extinse.

Două oferte pentru lucrările din centrul Iașului

Licitația pentru reabilitarea și modernizarea spațiilor publice din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” a atras două oferte până la expirarea termenului din 26 august.

În prima ofertă apar Conest SA, Maple Architectural Design și Academia Română – Filiala Iași.

Cea de-a doua ofertă îi include pe Theda Mar Design SRL, Maple Architectural Design, Eco Garden Construct și Tancrad.

Informațiile făcute publice până acum nu precizează însă rolul exact al fiecărei entități în cadrul ofertelor – lider, asociat, subcontractant sau terț susținător. Ofertele urmează să fie evaluate înainte de desemnarea câștigătorului.

Valoarea estimată a contractului este de 19.390.419,51 lei fără TVA, adică aproximativ 23,46 milioane de lei cu TVA. Procedura a fost publicată pe 10 august, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor a fost 26 august, ora 15.00.

Teatrul Cub va fi demontat și relocat

Una dintre cele mai vizibile schimbări prevăzute de proiect privește Teatrul Cub.

Documentația aprobată pentru investiție prevede explicit că actuala construcție va fi demontată și relocată ulterior.

Soluția convenită anterior între Primărie, Ministerul Culturii și reprezentanții Teatrului Național presupune relocarea activității într-un nou spațiu care ar urma să fie realizat pe actuala parcare din spatele Primăriei, pe strada Agatha Bârsescu. Până la realizarea noii construcții, activitatea poate continua în actualul Cub.

Prin eliberarea actualului amplasament, zona din imediata apropiere a Teatrului Național va putea fi integrată în noua amenajare a parcului.

Peste 17.000 de metri pătrați vor fi reamenajați

Suprafața studiată în proiect este de 17.060 de metri pătrați și include Parcul Teatrului, strada Matei Millo, un tronson al străzii Cuza Vodă și zona din jurul statuii lui Miron Costin.

După intervenții, proiectul prevede circa 6.250 mp de spațiu verde, 9.448 mp de alei pietonale din piatră naturală și 1.297 mp de alei din pietriș stabilizat.

Vor fi refăcute și elemente de mobilier urban și iluminat, iar arborii existenți vor fi integrați în noua amenajare acolo unde soluția tehnică permite acest lucru.

Mai puține mașini în jurul Teatrului Național

Reconfigurarea nu se limitează la parc și alei. Proiectul schimbă și modul în care va circula traficul în imediata apropiere a Teatrului Național.

Este prevăzută extinderea zonelor pietonale și reducerea suprafețelor ocupate în prezent de circulația și staționarea autoturismelor, în cadrul unei reamenajări mai ample a axei culturale Catedrala Mitropolitană – Parcul Teatrului – Teatrul Național – Filarmonica „Moldova”.

Licitația a trecut acum de etapa depunerii ofertelor. Urmează evaluarea acestora și desemnarea constructorului pentru una dintre cele mai consistente intervenții pregătite în ultimii ani în spațiul public din centrul Iașului. Dan DIMA