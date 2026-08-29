105 copii, o săptămână de tabără și 35 de voluntari la Țuțora

O tabără organizată chiar în comunitate a adunat la Țuțora 105 copii cu vârste între 7 și 14 ani. Proiectul „Tabăra din pridvorul satului” a mobilizat 35 de voluntari, trei preoți, șapte cadre didactice și reprezentanți ai autorităților locale, într-un program care a combinat educația, jocul, cultura și sportul.

105 copii au participat la tabăra organizată la Țuțora

Elevii Școlii Gimnaziale Țuțora au participat timp de o săptămână la o nouă ediție a proiectului educațional „Tabăra din pridvorul satului”, desfășurată anul acesta sub genericul „Mama, tata mă iubesc și eu mult îi prețuiesc”.

Beneficiarii direcți ai programului au fost 105 copii, cu vârste între 7 și 14 ani, atât din comuna Țuțora, cât și din localități învecinate. Organizarea taberei a presupus implicarea unei echipe extinse: 35 de voluntari, trei preoți din comună, șapte cadre didactice și reprezentanți ai autorităților locale.

De la „Caravana Muzeelor” la vânătoare de comori și șah

Programul a fost construit astfel încât copiii să alterneze activitățile educative cu cele recreative.

Printre acestea s-a numărat „Caravana Muzeelor”, prin care participanții au intrat în contact cu teme legate de cultură și istorie. Copiii au participat și la o „Vânătoare de comori”, concepută pentru a pune în valoare lucrul în echipă și gândirea strategică.

Atelierele de pictură și creație plastică au completat componenta artistică, iar programul a inclus și jocuri sportive și competiții de șah.

Dincolo de activitățile propriu-zise, proiectul urmărește să creeze legături între copiii comunității și să le ofere experiențe educaționale și sociale într-un cadru diferit de cel al orelor obișnuite de școală.

Școala, parohiile și Primăria au lucrat împreună

„Tabăra din pridvorul satului” a fost organizată prin colaborarea dintre parohiile din comună, Școala Gimnazială Țuțora și Primăria Comunei Țuțora.

Coordonarea proiectului i-a revenit preotului paroh Vasile Ciornovalic, iar partea pedagogică a fost asigurată de echipa de profesori a școlii, coordonată de directorul unității, prof. dr. Iulia Margareta Dima. Din echipă au făcut parte profesorii Dorin Trifan, Daniela Urcaciu și Robert Fertu, consilierul școlar Gabriela Babanu, prof. educator Ana Maria Chelariu și prof. învățământ primar Dan Albu.

Reprezentanții Primăriei Țuțora au sprijinit organizarea și coordonarea administrativă a activităților.

Foștii elevi s-au întors ca voluntari

Una dintre componentele aparte ale ediției din acest an a fost implicarea foștilor elevi ai școlii. O parte dintre aceștia s-au întors în comunitate în calitate de voluntari, contribuind la activitățile dedicate actualei generații de copii.

În echipa menționată de organizatori s-au aflat Andreea Mihăilă, Petru Trifan, Nicolae Trifan, Dragoș Banga, Ioana Paula Banga, Gina Mihăilă, Raluca Năstruță, Maria Nechita, Ionuț Bohan, Iulia Gaman, Karina Crețu și Mădălin Ailenii.

Ediția din acest an arată astfel cum un proiect construit cu resurse locale poate aduce împreună școala, biserica, administrația, foștii elevi și voluntarii în jurul copiilor unei comunități. Maura ANGHEL