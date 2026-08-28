Pentru 100 de copii din aproximativ 20 de familii numeroase din Iași, Botoșani și Neamț, pregătirile pentru școală devin ceva mai ușoare. Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor distribuie 100 de rucsacuri și tot atâtea perechi de încălțăminte pentru vreme rece, produse asigurate printr-o sponsorizare.

Câte un rucsac și o pereche de încălțăminte pentru 100 de copii

Acțiunea derulată de Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor se încheie vineri, 28 august, după aproape trei săptămâni în care au fost distribuite produse necesare copiilor înaintea începerii noului an școlar.

În total, 100 de copii din aproximativ 20 de familii primesc câte un rucsac și câte o pereche de încălțăminte destinată sezonului rece. Produsele au fost oferite printr-o sponsorizare a companiei Benvenuti SRL.

Beneficiarii fac parte din Programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii „Sfântul Stelian”, derulat de Pro Vita. Sunt familii din cele trei județe aflate în aria Arhiepiscopiei Iașilor – Iași, Botoșani și Neamț.

Potrivit organizatorilor, în program sunt incluse familii care au șapte sau mai mulți copii, iar ajutorul acordat înainte de începerea școlii urmărește să reducă o parte dintre cheltuielile suportate de părinți.

Pregătirea pentru școală, o cheltuială importantă pentru familiile mari

Într-o familie cu șapte, opt sau mai mulți copii, începutul unui an școlar presupune cheltuieli care se multiplică rapid. Rucsacurile, încălțămintea, hainele, rechizitele și transportul pot deveni o povară importantă pentru bugetul familiei.

Tocmai de aceea, programul derulat de Pro Vita nu se limitează la acțiunea din luna august. Departamentul desfășoară de mai mulți ani proiecte destinate educației copiilor proveniți din familii numeroase.

În anul școlar 2026–2027, organizația și-a propus acordarea a 140 de burse și forme de sprijin educațional. Dintre acestea, 100 sunt burse de merit pentru elevi și studenți cu rezultate bune, iar 40 sunt forme de sprijin material destinate inclusiv prevenirii abandonului școlar.

Programul de susținere la studii a fost lansat în 2016, inițial cu zece burse lunare. În cei zece ani de funcționare, prin acest proiect au fost sprijiniți 176 de elevi și studenți din familii numeroase din Iași, Botoșani și Neamț.

Distribuirea celor 100 de rucsacuri și a celor 100 de perechi de încălțăminte este una dintre acțiunile prin care aceste familii sunt sprijinite înainte de noul an școlar. Clara DIMA