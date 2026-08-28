Iașul, parteneriat în Marea Britanie cu un district plin de români

Iașul vrea să-și consolideze relațiile cu Marea Britanie printr-un acord de cooperare cu Districtul Hertsmere, din Hertfordshire. Pe hârtie, proiectul sună spectaculos: schimburi de experiență, investiții, proiecte economice și sociale, colaborări universitare și sprijin pentru comunitatea românească.

n realitate, adevărata provocare va fi ca acest acord să nu rămână doar încă un document frumos semnat și uitat într-un sertar.

Hertsmere este însă o alegere interesantă. Districtul se află la aproximativ 20 de minute de centrul Londrei și este unul dintre punctele importante ale industriei britanice de film și televiziune. Elstree Studios și BBC Elstree au găzduit producții uriașe, de la Star Wars și Indiana Jones până la The Crown și Wicked. La finalul lui 2026 este anunțată și deschiderea unei experiențe permanente dedicate istoriei cinematografiei din zonă.

Mai important pentru Iași este faptul că Hertsmere are o comunitate românească în plină expansiune. Peste 3.300 de persoane născute în România sunt înregistrate oficial în district, românii reprezentând 3,1% din populație. În zece ani, comunitatea a crescut de peste cinci ori. Iar în zonele învecinate, precum Harrow și Barnet, numărul românilor este și mai mare.

Există și o oportunitate academică serioasă

În apropiere funcționează campusul Hawkshead al Royal Veterinary College, una dintre instituțiile de vârf ale lumii în medicina veterinară. Pentru Universitatea de Științele Vieții din Iași, o asemenea proximitate poate însemna cercetare comună, schimburi academice și proiecte internaționale.

Un acord de cooperare nu aduce automat investiții, turiști, proiecte universitare sau beneficii pentru ieșeni. Nu aduce nimic dacă rămâne la nivelul delegațiilor, fotografiilor oficiale și declarațiilor despre „bune practici”.

Administrația ieșeană trebuie este să transforme această oportunitate într-o rețea concretă de proiecte: educație, cercetare, cultură, economie, promovarea Iașului și, mai ales, legătura cu zecile de mii de români din nordul Londrei.

Hertsmere poate deveni o veritabilă poartă a Iașului către Marea Britanie. Dar numai dacă, după semnarea acordului, începe și partea care contează cu adevărat: munca. Carmen DEACONU