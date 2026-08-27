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Pagina principală Moldova Șantier în loc de școală! Elevii de la „Eminescu” din Iași încep cursurile cu o săptămână mai târziu

Șantier în loc de școală! Elevii de la „Eminescu” din Iași încep cursurile cu o săptămână mai târziu

Șantier în loc de școală! Elevii de la „Eminescu” din Iași încep cursurile cu o săptămână mai târziu

Început de an școlar cu șantier și întârzieri la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași. Lucrările de consolidare și modernizare nu vor fi finalizate până la debutul anului școlar 2026-2027, astfel că elevii vor reveni în clase, însă cursurile propriu-zise vor începe cu o săptămână mai târziu.

Situația a fost prezentată joi, în ședința Colegiului Prefectural, de adjunctul Inspectoratului Școlar Județean Iași, Florentin Ciubotaru. Potrivit acestuia, lucrările de la „Mihai Eminescu” ar urma să fie încheiate pe 15 septembrie, în timp ce intervențiile de la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” și Liceul Teoretic „Miron Costin” au fost finalizate.

Astfel, elevii de la „Mihai Eminescu” vor reveni la școală, însă prima săptămână va fi dedicată programului „Școala Altfel”, urmând ca activitatea didactică obișnuită să înceapă ulterior.

Toate cele trei unități sunt incluse în proiectele de modernizare din componenta PNRR „Școli Verzi”, iar lucrările au transformat radical infrastructura unităților de învățământ.

Și pregătirile pentru noul an școlar vin cu alte cifre importante. La 1 septembrie vor fi scoase la concurs aproximativ 1.500 de norme didactice pentru profesorii suplinitori, în încercarea de a acoperi necesarul de personal din școlile ieșene.

Există însă și o problemă privind autorizațiile. Din cele 182 de unități de învățământ cu personalitate juridică din județ, aproximativ 7% nu au primit încă autorizațiile de funcționare de la DSP și ISU.

Potrivit reprezentantului IȘJ Iași, în această situație se află în special clădiri istorice, cele mai multe fiind în mediul rural.

Pentru elevii de la „Mihai Eminescu”, noul an școlar începe, așadar, cu o situație neobișnuită: școala se deschide, dar șantierul încă nu se închide. Carmen DEACONU

 

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