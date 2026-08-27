IKEA ajunge la Iași!

IKEA face, în sfârșit, pasul decisiv spre Iași! Gigantul suedez intră oficial pe piața locală cu primul Studio de Planificare și Comandă, într-o mișcare care poate reaprinde speranțele ieșenilor că marele magazin IKEA anunțat și așteptat de aproape doi ani va deveni, în curând, realitate.

Noul centru va fi inaugurat luni, 31 august, la ora 10:00, în Egros Shopping Iași, și devine al șaselea Studio de Planificare și Comandă al companiei în România. Practic, IKEA își face loc în Iași înainte de a ridica aici magazinul propriu-zis, proiect despre care planurile indică începerea lucrărilor în prima parte a anului viitor.

Este o mutare cu miză uriașă pentru nord-estul țării. Ieșenii nu vor mai fi nevoiți să se limiteze la comenzile online sau să meargă în alte orașe pentru a beneficia de consultanță specializată. La Egros, clienții vor putea sta față în față cu experții IKEA și își vor putea proiecta locuința, de la bucătării și dormitoare până la soluții de depozitare.

Noul studio va avea trei configurații de bucătării, trei soluții pentru garderobă și două birouri de planificare, iar peste 1.400 de produse vor putea servi drept sursă de inspirație pentru proiectele ieșenilor.

Mai mult, comenzile vor putea fi ridicate gratuit din studio, livrate la domiciliu sau preluate din alte puncte IKEA. Va fi disponibil și serviciul de asamblare, iar aproximativ 50 de produse pot fi cumpărate direct pe loc, de la articole pentru bucătărie până la accesorii pentru casă.

Practic, IKEA transformă fostul punct de ridicare a comenzilor din Egros într-o veritabilă poartă de intrare a brandului în Moldova.

Iar cifrele arată că românii au prins gustul acestui concept: în ultimul an, IKEA a organizat peste 4.500 de sesiuni de consultanță în studiourile sale din țară, cele mai multe pentru bucătării.

Pentru Iași, însă, Studio-ul poate fi doar începutul. După doi ani de așteptare, planurile pentru magazinul IKEA de la Iași indică un nou orizont: lucrările ar urma să înceapă în prima parte a lui 2027.

Astfel, gigantul suedez își pregătește terenul în capitala Moldovei. IKEA ajunge la Iași acum. Marele magazin ar putea urma anul viitor. Daniel BACIU