Noile generații de antreprenori pun piciorul în prag, la Iași

* 37% dintre titularii și membrii PFA/II/IF din Iași au sub 40 de ani * este unul dintre cele mai puternice semnale că economia independentă ieșeană este alimentată masiv de generațiile tinere * la polul opus, persoanele de peste 60 de ani reprezintă 14,47% în Iași, sub media națională de 16,28% * practice, profilul antreprenoriatului independent ieșean este mai tânăr decât cel al României

O adevărată explozie a activităților independente se vede în județul Iași. Datele oficiale înregistrate la 1 august 2026 arată că numărul PFA (personae fizice autorizate), II (întreprinderi individuale) și IF (întreprinderi familiare) active a ajuns la 18.594, față de 16.684 în aceeași perioadă a anului trecut.

Asta înseamnă 1.910 forme de activitate în plus într-un singur an, o creștere de aproximativ 11,4%.

Și mai spectaculoasă este evoluția numărului de titulari și membri: de la 17.990 în 2025 la 19.843 în 2026, adică 1.853 de persoane în plus, o creștere de peste 10%.

Iașul avansează mult mai rapid decât media țării

Bacăul are 11.686 titulari/membri, Suceava 12.058, Neamț 9.661, Botoșani 8.434, iar Vaslui doar 6.775. Cu aproape 20.000 de persoane implicate în PFA, II și IF, Iașul este de departe polul regional al activității independente.

La nivel național, creșterea este mai temperată: numărul PFA/II/IF active a urcat de la 438.123 la 471.565, adică aproximativ 7,6%. Iașul avansează, așadar, mult mai rapid decât media țării.

Mai mult, județul intră într-o luptă spectaculoasă pentru pozițiile de top. După numărul formelor active, Iașul are 18.594, aproape la egalitate cu Timișul, care are 18.607. Diferența este incredibil de mică: doar 13 forme de activitate! În față se află Bucureștiul, Clujul și Bihorul.

La numărul de titulari și membri, însă, Iașul trece deja peste Timiș: 19.843 față de 19.347. Județul moldovean ocupă astfel locul al patrulea la nivel național, după București, Cluj și Bihor.

37% dintre titularii și membrii PFA/II/IF din Iași au sub 40 de ani

Și structura pe vârste spune o poveste extrem de interesantă. Iașul are 2.589 de titulari/membri sub 29 de ani, reprezentând 13,05% din total, peste media națională de 12,22%. În categoria 30-39 de ani sunt alte 4.778 de persoane, adică 24,08%.

Practic, 37% dintre titularii și membrii PFA/II/IF din Iași au sub 40 de ani. Este unul dintre cele mai puternice semnale că economia independentă ieșeană este alimentată masiv de generațiile tinere.

La polul opus, persoanele de peste 60 de ani reprezintă 14,47% în Iași, sub media națională de 16,28%. Cu alte cuvinte, profilul antreprenoriatului independent ieșean este mai tânăr decât cel al României.

Iar cifrele din ultimul an demonstrează că Iașul accelerează, în timp ce județele Moldovei rămân la distanță. Iașul se apropie vertiginos de marile centre economice ale României și transformă activitatea independentă într-unul dintre motoarele sale economice.

Daniel BACIU