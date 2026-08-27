Mega-bătălie pentru șefia școlilor din județ!

* săptămâna viitoare se vor stabili comisiile naționale de monitorizare și coordonare a concursului, iar la nivelul fiecărui inspectorat școlar va fi constituită o comisie de organizare a concursului

Se anunță o adevărată confruntare pentru conducerea învățământului ieșean! Nu mai puțin de 306 funcții de director și director adjunct din școlile și liceele județului Iași sunt scoase la concurs în sesiunea august-decembrie 2026. De la colegii naționale de elită până la școli din mediul rural, licee tehnologice, grădinițe și unități de învățământ special, miza este uriașă: sute de scaune de conducere vor fi ocupate prin concurs, iar noii directori își vor începe mandatele la 1 ianuarie 2027.

Liceele de elită caută directori!

În municipiul Iași, lista cuprinde nume grele ale educației: Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” și Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”. Sunt școli cu mii de elevi și cadre didactice, iar ocuparea funcțiilor de conducere poate schimba radical modul în care vor fi administrate aceste instituții în următorii patru ani.

Competiția devine și mai spectaculoasă acolo unde sunt disponibile simultan mai multe poziții. La Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului sunt scoase la concurs funcția de director și trei funcții de director adjunct. La „Garabet Ibrăileanu” sunt două funcții de adjunct, iar la „Mihai Eminescu” alte două.

La Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” sunt vacante două funcții de director adjunct, în timp ce la „Titu Maiorescu” sunt puse în joc trei asemenea poziții, pe niveluri de învățământ.

Valul de schimbări se întinde în tot județul

Miroslava, Ciurea, Tomești, Pașcani, Hârlău, Târgu Frumos, Valea Lupului, Belcești, Bălțați, Deleni, Holboca, Lețcani, Lungani, Mogoșești, Moțca, Ruginoasa, Scânteia, Sirețel, Șipote, Tătăruși, Țibana, Țibănești, Țigănași, Victoria, Vlădeni și Voinești se află printre localitățile în care sunt scoase funcții de conducere la concurs.

Iar pentru cei care vor să intre în cursă, examenul nu va fi deloc ușor. Pot candida cadrele didactice titulare care îndeplinesc condițiile prevăzute de metodologie, inclusiv minimum cinci ani vechime în învățământ și calificativul „Foarte bine” în ultimii doi ani școlari lucrați efectiv. Un candidat poate opta pentru cel mult trei funcții de conducere.

Urmează un adevărat maraton: evaluarea competențelor, proba scrisă și interviul, acesta din urmă incluzând evaluarea proiectului managerial. Dosarele se depun între 14 septembrie și 2 octombrie, proba de competențe are loc pe 13 octombrie, iar examenul scris pe 20 octombrie. Interviurile se desfășoară între 12 și 27 noiembrie, rezultatele finale urmând să fie afișate pe 9 decembrie.

Apoi vine momentul decisiv: până la 16 decembrie se emit deciziile de numire, iar de la 1 ianuarie 2027 noii directori își încep mandatele de patru ani.

306 funcții. Sute de candidați. Cele mai importante școli ale Iașului în joc. Pentru sistemul educațional ieșean începe o competiție de proporții, iar până la sfârșitul anului se va afla cine va prelua frâiele școlilor și liceelor din județ.

Carmen DEACONU