ACS USV Iași, la 90 de minute de grupele Cupei României

ACS USV Iași este la un singur meci de o performanță care poate scrie o pagină importantă în istoria clubului. Miercuri, de la ora 17:30, pe stadionul „Emil Alexandrescu”, echipa ieșeană primește vizita celor de la Sporting Liești, într-o confruntare în care miza este uriașă: calificarea în grupele Cupei României.

Pentru formația ieșeană, nu este doar un meci obișnuit de Cupă. Este momentul în care parcursul de până acum poate exploda într-o premieră absolută pentru club. După 90 de minute, ACS USV Iași poate sărbători o calificare istorică sau poate rămâne cu regretul unei șanse uriașe ratate.

Iar adversarul nu vine la Iași pentru a face figurație. Antrenorul Cristian Ungureanu avertizează că Sporting Liești este o formație omogenă, cu jucători care evoluează de mult timp împreună și care a demonstrat deja că poate produce surprize. „Pentru meciul de miercuri ne așteaptă un meci destul de dificil. Întâlnim o echipă omogenă, o echipă care joacă de mult timp împreună”, a declarat tehnicianul ieșenilor.

„Să facem un meci de poveste”

Sporting Liești a ajuns în această fază după ce în turul anterior a reușit să înscrie patru goluri celor de la Adjud, echipă pregătită de Cristi Popovici. Este un rezultat care ridică serioase semne de întrebare înaintea duelului de la Iași și care îi obligă pe gazde să trateze partida cu maximă atenție. „Un meci deschis oricărui rezultat, dar sperăm să aducem plus valoare și să reușim să ne impunem”, a transmis Cristian Ungureanu.

Pentru ACS USV Iași, însă, obiectivul este clar. Echipa vrea să transforme această aventură din Cupa României într-o calificare care să rămână în istoria clubului. „Să facem un meci de poveste”, este mesajul antrenorului înaintea confruntării care poate aduce Iașul în grupele competiției.

Iar avantajul terenului propriu poate deveni decisiv. În fața propriilor suporteri, ACS USV Iași are șansa de a face pasul pe care clubul îl așteaptă: calificarea, în premieră, în grupele Cupei României.

Miercuri, la ora 17:30, „Emil Alexandrescu” poate deveni scena unei seri memorabile. Un singur meci. 90 de minute. O calificare care poate schimba istoria clubului. Daniel LEONTE