Născută la Iași și diagnosticată de la naștere cu tetrapareză spastică, Loredana Grosu a transformat scrisul într-o formă de expresie pe termen lung. După debutul editorial din 2022, autoarea revine cu romanul „Rătăcite, dar împreună”, lansat sâmbătă, 3 octombrie, la Muzeul Unirii.

De la „Captivă între bine și rău” la un nou roman

Loredana Grosu revine în locul în care, în decembrie 2022, își prezenta publicului romanul de debut, „Captivă între bine și rău”.

Atunci, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunța oficial lansarea cărții la Muzeul Unirii și o prezenta pe autoare drept o tânără care scrie poezie și proză și își publica textele pe blogul personal „O fereastră deschisă”. Patru ani mai târziu, drumul literar continuă.

Sâmbătă, 3 octombrie 2026, de la ora 11.00, Sala „Dublei Alegeri” găzduiește lansarea romanului „Rătăcite, dar împreună”, apărut la Editura PRINTHAUS. Cartea aduce în centrul ei povestea unei tinere care trece prin dificultăți încă de la naștere și își exprimă sensibilitatea, imaginația și creativitatea prin scris.

Loredana Grosu s-a născut la Iași, pe 8 iunie 1990, și a fost diagnosticată de la naștere cu tetrapareză spastică. Se deplasează într-un scaun cu rotile și are dificultăți de vorbire. Acestea sunt datele biografice comunicate de organizatorii evenimentului și confirmate inclusiv de prezentarea oficială realizată la debutul său editorial din 2022. Detaliul este important și pentru că unele informații publicate pe 1 octombrie 2026 au preluat greșit anul nașterii. Documentele muzeului din 2022 și comunicatul actual indică fără echivoc anul 1990.

Dincolo de diagnosticul medical, parcursul ei public s-a construit însă în jurul scrisului. Poezia și proza au devenit formele prin care autoarea își construiește propria voce, iar noul roman continuă un traseu început cu mult înaintea primei cărți tipărite.

Fundația „Ancora Salvării”, parte din parcursul ei

Un rol important în formarea Loredanei Grosu l-a avut Fundația „Ancora Salvării” din Iași. Comunicatul Muzeului Unirii precizează că organizația a contribuit substanțial la educația ei și la procesul de dezvoltare personală. Legătura este una de durată. În materialele proprii ale fundației, Loredana Grosu apare printre beneficiarii care au fost alături de organizație încă din primii ani, descriind experiența drept una care i-a schimbat viața și i-a oferit încredere. Fundația „Ancora Salvării” se definește drept organizație nonprofit care sprijină în special persoane cu dizabilități și boli cronice și dezvoltă programe pentru nevoi insuficient acoperite în comunitate.

La lansarea de la Iași va fi prezentă și Inge Jose Smelik, președinta fundației.

Cine prezintă „Rătăcite, dar împreună”

Romanul va fi prezentat de scriitorul Vasile Fluturel, membru al Uniunii Scriitorilor din România, și de Inge Jose Smelik. Programul include și un recital de pian susținut de Luca Udrea, elev al Școlii de pian Daniela Relea. Evenimentul va fi moderat de Rodica Rodean, președinte-fondator al Asociației „Universul Prieteniei” Iași, iar muzeograful Brîndușa Munteanu va fi amfitrion. Evenimentul este organizat de Asociația „Universul Prieteniei” Iași, în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Unirii și Fundația „Ancora Salvării”. Pentru Loredana Grosu, întâlnirea din 3 octombrie înseamnă astfel mai mult decât apariția unei noi cărți. Este continuarea unui drum literar pe care publicul ieșean l-a văzut începând să capete formă editorială încă din 2022. Teona SOARE