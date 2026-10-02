Rutiera ieșeană a ridicat 34 de premise la Hârlău, în câteva ore!

Acțiune de amploare a Poliției în zona Hârlău, după ce viteza excesivă a transformat drumurile din nordul județului Iași într-un adevărat punct fierbinte al controalelor rutiere. În numai opt ore, polițiștii au verificat aproape 200 de mașini, au aplicat 190 de amenzi, iar 34 de șoferi au rămas fără permis.

Acțiunea a fost organizată pe 1 octombrie, între orele 12:00 și 20:00, de polițiștii Poliției Orașului Hârlău, obiectivul fiind creșterea siguranței rutiere și menținerea ordinii și siguranței publice.

Aproape 175.000 de lei în amenzi

Bilanțul intervenției este impresionant. Polițiștii au legitimat 213 persoane, au efectuat 68 de testări alcoolscopice și au verificat 197 de autovehicule.

În urma neregulilor descoperite, au fost aplicate 190 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 174.513 lei.

Cele mai multe probleme au fost legate de respectarea regulilor de circulație, iar viteza a fost de departe una dintre principalele ținte ale acțiunii.

Din cele 34 de permise de conducere reținute, nu mai puțin de 32 au fost retrase pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Un certificat de înmatriculare a fost, de asemenea, retras.

137 km/h în localitatea Plugari

Unul dintre cazurile descoperite în timpul acțiunii a ieșit imediat în evidență.

Un bărbat din județul Botoșani a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe DJ 282B, în localitatea Plugari, cu o viteză de 137 km/h.

Problema este că în zona respectivă limita legală era de numai 50 km/h.

Practic, radarul a înregistrat o viteză cu 87 km/h peste limita admisă.

Șoferul a fost sancționat cu o amendă de 4.325 de lei, iar polițiștii i-au reținut permisul de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Polițiștii au intensificat controalele

Cazul de la Plugari vine în contextul unei acțiuni în care polițiștii din Hârlău au urmărit atât prevenirea accidentelor produse de viteza excesivă, cât și menținerea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică.

Cifrele arată amploarea controlului: aproape 200 de autoturisme verificate într-un interval de doar opt ore, peste 200 de persoane legitimate și amenzi care au depășit 174.000 de lei.

Polițiștii transmit astfel un mesaj clar pentru șoferii care tranzitează drumurile din zona Hârlău și nordul județului Iași: viteza excesivă este una dintre principalele abateri urmărite în trafic, iar sancțiunile pot însemna nu doar amenzi consistente, ci și suspendarea dreptului de a conduce. Andrei TURCU