Ce poți face la Iași, zilele acestea
Săptămâna 1–8 octombrie 2026 este plină de teatru, expoziții, festivaluri și conferințe
2 octombrie (vineri)
• FITPT – continuă în mai multe locații
• Noaptea Albă a Galeriilor (2–4 oct.)
• Rock'N'Iași, Casa de Cultură a Studenților (2–4 oct.)
• Festivalul Filmului Japonez, Ateneul Național (2–3 oct.)
• 19:00–20:00 – „Domnul Vulpe”, Teatrul Național
3 octombrie (sâmbătă)
• FITPT
• Noaptea Albă a Galeriilor
• Rock'N'Iași
• Festivalul Filmului Japonez
• 10:00–21:00 – Zilele Recoltei, Arena USV
• 18:30–19:30 – „Iarna Dragostei Noastre”, Sala Studio
• 19:30–20:30 – Premiera „În capul tău”, Casa Mihai Ursachi
4 octombrie (duminică)
• FITPT
• Noaptea Albă a Galeriilor
• Rock'N'Iași
• 09:30–19:00 – Zilele Recoltei
• 18:30–19:30 – „Improvizație cu un câine”, Uzina Electrică
• 19:00–20:00 – Concert jazz „Triosence”, BCU
• Începe SACRUM Iași (4–31 oct.)
5 octombrie (luni)
• FITPT
• SACRUM Iași
• 10:00–11:00 – Simpozion internațional „TheosIS”, Facultatea de Teologie
• 18:30–19:30 – „Clasic la puterea a treia”, Ansamblul Violoncellissimo, Opera Națională
6 octombrie (marți)
• FITPT
• SACRUM Iași
• 09:30–10:30 – Simpozion „TheosIS”
• 18:00–19:00 – Lansare de carte „Împăcare pe Via Transilvanica”, Cărturești
• 18:30–19:30 – „Colivia”, Teatrul Național
7 octombrie (miercuri)
• FITPT
• SACRUM Iași
• 09:30–10:30 – Simpozion „Monumentul – tradiție și viitor”, Muzeul Municipal
• 19:30–20:30 – Expoziția „Polipticul lui Giotto”, Palatul Culturii
8 octombrie (joi)
• FITPT – ultima zi
• SACRUM Iași
• Conferința CNN Conference 2026 (8–9 oct.), Ramada City Centre