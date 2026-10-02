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Pagina principală Moldova Ce poți face la Iași, zilele acestea

Ce poți face la Iași, zilele acestea

Ce poți face la Iași, zilele acestea

Săptămâna 1–8 octombrie 2026 este plină de teatru, expoziții, festivaluri și conferințe

2 octombrie (vineri)

• FITPT – continuă în mai multe locații

• Noaptea Albă a Galeriilor (2–4 oct.)

• Rock'N'Iași, Casa de Cultură a Studenților (2–4 oct.)

• Festivalul Filmului Japonez, Ateneul Național (2–3 oct.)

• 19:00–20:00 – „Domnul Vulpe”, Teatrul Național

3 octombrie (sâmbătă)

• FITPT

• Noaptea Albă a Galeriilor

• Rock'N'Iași

• Festivalul Filmului Japonez

• 10:00–21:00 – Zilele Recoltei, Arena USV

• 18:30–19:30 – „Iarna Dragostei Noastre”, Sala Studio

• 19:30–20:30 – Premiera „În capul tău”, Casa Mihai Ursachi

4 octombrie (duminică)

• FITPT

• Noaptea Albă a Galeriilor

• Rock'N'Iași

• 09:30–19:00 – Zilele Recoltei

• 18:30–19:30 – „Improvizație cu un câine”, Uzina Electrică

• 19:00–20:00 – Concert jazz „Triosence”, BCU

• Începe SACRUM Iași (4–31 oct.)

5 octombrie (luni)

• FITPT

• SACRUM Iași

• 10:00–11:00 – Simpozion internațional „TheosIS”, Facultatea de Teologie

• 18:30–19:30 – „Clasic la puterea a treia”, Ansamblul Violoncellissimo, Opera Națională

6 octombrie (marți)

• FITPT

• SACRUM Iași

• 09:30–10:30 – Simpozion „TheosIS”

• 18:00–19:00 – Lansare de carte „Împăcare pe Via Transilvanica”, Cărturești

• 18:30–19:30 – „Colivia”, Teatrul Național

7 octombrie (miercuri)

• FITPT

• SACRUM Iași

• 09:30–10:30 – Simpozion „Monumentul – tradiție și viitor”, Muzeul Municipal

• 19:30–20:30 – Expoziția „Polipticul lui Giotto”, Palatul Culturii

8 octombrie (joi)

• FITPT – ultima zi

• SACRUM Iași

• Conferința CNN Conference 2026 (8–9 oct.), Ramada City Centre

 

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