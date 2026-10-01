* „Cursa Speranței” pornește sâmbătă, la ora 10.00, din Parcul Copou * evenimentul nu este construit în jurul performanței sportive: participanții pot merge sau alerga între 1 și 10 kilometri, iar fondurile strânse susțin terapia copiilor și tinerilor cu dizabilități

În județul Iași sunt înregistrați în prezent 1.511 copii cu dizabilități, potrivit datelor afișate de DGASPC Iași. În spatele cifrei sunt familii pentru care terapia, recuperarea și integrarea școlară înseamnă ani întregi de muncă. Pe 3 octombrie, o parte din această realitate iese în spațiul public: ieșenii sunt invitați în Parcul Copou la „Cursa Speranței”, o alergare caritabilă în care distanța contează mai puțin decât participarea organizată de Fundația Star of Hope România.

Nu este o cursă pentru cei mai rapizi

Formatul diferă de cel al unui cros clasic. Participanții pot alerga sau merge în ritmul propriu și pot alege o distanță de 1 până la 10 kilometri. Traseul este organizat în bucle de câte un kilometru, iar evenimentul nu urmărește realizarea unui clasament în funcție de timpul de sosire. Miza este alta: fondurile provenite din participare sunt destinate susținerii orelor de terapie, materialelor și altor nevoi ale copiilor și tinerilor sprijiniți de Star of Hope în acest an școlar. Copiii sub 12 ani pot participa gratuit împreună cu un însoțitor. „Cursa Speranței” este inclusă în proiectul „Incluziune în acțiune”, finanțat de Consiliul Local Iași în baza Legii nr. 350/2005. Proiectul urmărește incluziunea socială, egalitatea de șanse și implicarea comunității în sprijinirea copiilor și tinerilor cu dizabilități. Comunicat de presa Cursa Speran…

Evenimentul îi aduce în același spațiu pe copii, părinți, profesori, voluntari, reprezentanți ai instituțiilor și ai mediului economic, tocmai pentru a scoate dizabilitatea din zona în care devine exclusiv problema familiei.

Terapia trebuie continuată luni și ani, nu doar începută

Pentru multe familii, recuperarea nu se reduce la câteva ședințe. Înseamnă intervenție pe termen lung, continuitate și acces la specialiști. Fundația Star of Hope administrează în Iași un centru de zi pentru copii cu dizabilități, serviciul fiind acreditat ca furnizor social. Datele publice privind serviciul indică o capacitate de 25 de beneficiari. Problema este mai largă decât capacitatea unui singur ONG sau centru. În județ există copii care au nevoie simultan de recuperare, sprijin psihologic, logopedie, kinetoterapie, adaptarea educației și consilierea familiei. Tocmai de aceea organizatorii insistă asupra ideii că incluziunea nu poate fi construită exclusiv de o organizație, ci presupune participarea familiilor, școlilor, administrației și comunității. Comunicat de presa Cursa Speran…

De la alergare la locuri de muncă pentru oameni vulnerabili

„Cursa Speranței” are anul acesta și o componentă mai puțin obișnuită pentru un eveniment sportiv. În Copou vor fi prezenți antreprenori sociali formați prin proiectul „Rădăcini Sociale: Dezvoltăm Afaceri care Contează”, derulat de Star of Hope România împreună cu Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina.

Ei își vor prezenta inițiativele economice dezvoltate în comunități rurale, proiecte în care activitatea comercială este legată de crearea de locuri de muncă și de integrarea persoanelor vulnerabile. Este, practic, continuarea aceleiași discuții: ce se întâmplă cu un copil sau un tânăr cu dizabilități după ce iese din cabinetul de terapie, din școală ori din sistemul de protecție și trebuie să-și găsească un loc în comunitate și, ulterior, pe piața muncii.

Înscrierile continuă înaintea startului din Copou

Organizatorii au anunțat că la eveniment participă și comunitatea de alergători NUR Iași, alături de Mariana și Ionuț Pârju. Sunt implicate instituții locale, servicii de intervenție și mai multe organizații și companii care susțin evenimentul. Înscrierile se fac online prin site-ul Star of Hope România. În dimineața de 3 octombrie, însă, cifra care explică cel mai bine miza evenimentului nu va fi cea a kilometrilor parcurși. Este cea a copiilor pentru care accesul la terapie, educație și o viață cât mai independentă depinde încă, în bună măsură, de cât de bine reușesc instituțiile, ONG-urile și comunitatea să lucreze împreună.

Maura ANGHEL