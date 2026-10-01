* un nou proiect ANOFM pune la dispoziția angajatorilor câte 2.250 de lei lunar pentru fiecare tânăr sub 30 de ani angajat ca ucenic * la Iași, programul întâlnește o piață în care construcțiile, serviciile, transporturile și HoReCa caută constant oameni, în timp ce peste 1.700 de șomeri înregistrați au mai puțin de 30 de ani

Statul schimbă formula prin care încearcă să-i ducă pe tineri spre primul loc de muncă: în locul cursului făcut înaintea angajării, calificarea se mută direct în firmă. Prin proiectul START, lansat de ANOFM în septembrie, companiile pot primi 2.250 de lei lunar pentru fiecare tânăr șomer angajat prin contract de ucenicie. Pentru Iași, adevărata miză nu este însă câți tineri vor intra în program, ci în ce meserii vor fi formați și dacă acestea sunt exact meseriile pe care economia județului le caută.

2.250 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat

Proiectul „START – Investește în calificare pentru viitor” are o țintă națională de 2.330 de șomeri cu vârsta sub 30 de ani, înregistrați la serviciul public de ocupare. Bugetul eligibil al proiectului este de aproximativ 149,18 milioane de lei, iar perioada de implementare este ianuarie 2025 – decembrie 2029.

Mecanismul este diferit de imaginea clasică a cursului de calificare făcut fără să existe neapărat un loc de muncă la capăt. Tânărul este angajat cu contract individual de muncă și învață meseria în companie. Angajatorul primește 2.250 de lei lunar pentru fiecare contract de ucenicie, timp de 6, 12, 24 sau 36 de luni, în funcție de nivelul calificării. La final, ucenicul poate obține un certificat de calificare recunoscut.

În practică, asta înseamnă că meseria nu este stabilită unilateral de ANOFM. Angajatorul vine cu postul, iar tânărul este format pentru ocupația respectivă. Tocmai de aceea, succesul programului la Iași va depinde de firmele care vor cere finanțarea și de tipul locurilor de muncă pe care acestea le vor transforma în ucenicii.

Iașul are 1.735 de șomeri sub 30 de ani

Baza potențială de recrutare există. La sfârșitul lunii august 2026, în evidențele AJOFM Iași se aflau 9.755 de șomeri, iar rata șomajului înregistrat ajunsese la 3,49%. Dintre aceștia, 1.249 aveau sub 25 de ani, iar alți 486 aveau între 25 și 29 de ani. În total, rezultă 1.735 de persoane sub 30 de ani, adică aproape 18% din șomerii înregistrați în județ. Problema Iașului nu este însă doar lipsa locurilor de muncă. Este și nepotrivirea dintre oameni, calificări și locul unde se află joburile. Din cei 9.755 de șomeri înregistrați în august, 8.007 proveneau din mediul rural, iar numai 1.748 din urban. Totodată, cei cu studii gimnaziale reprezentau 31,7% din total, iar persoanele cu studii profesionale sau școală de arte și meserii încă 25,52%. Aici poate deveni ucenicia un instrument important: o persoană fără calificarea cerută nu mai trebuie să vină gata pregătită la poarta firmei, ci poate fi angajată și formată pentru meseria respectivă.

Unde sunt, de fapt, joburile din Iași

Structura completă a locurilor vacante din 2025 arată foarte clar direcția pieței. Angajatorii ieșeni au declarat atunci 15.721 de locuri de muncă vacante. Dintre acestea, 5.973 au fost în servicii, 4.393 în construcții și 2.052 în industrie. Cu alte cuvinte, aproape patru din cinci posturi declarate s-au concentrat în servicii, construcții și industrie ori în alte activități predominant practice.

Tendința s-a menținut și în 2026. În iulie, AJOFM Iași avea 1.417 locuri vacante, dintre care numai 108 necesitau studii superioare, iar 1.309 erau destinate persoanelor cu studii medii sau alt nivel de pregătire. La începutul toamnei, oferta a urcat până la aproximativ 1.500 de posturi, între meseriile căutate regăsindu-se zidari, vânzători, șoferi, bucătari, ajutori de bucătar și personal pentru HoReCa.

Primul test local vine foarte repede. Pe 9 octombrie 2026, AJOFM Iași organizează Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, la Casa de Cultură a Studenților.

Dan DIMA