Anul universitar, deschis la Mitropolie

Un nou an universitar a început într-o atmosferă de sărbătoare și rugăciune pentru studenții și profesorii Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași. În ultima zi a lunii septembrie, Catedrala Mitropolitană din Iași a găzduit ceremonia de deschidere a noului an academic, evenimentul fiind pus sub semnul credinței și al binecuvântării lui Dumnezeu.

Momentul central al zilei a fost Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Alături de acesta au slujit Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Pentru comunitatea academică a Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, începutul noului an universitar a fost astfel mai mult decât o simplă ceremonie academică. Studenții și cadrele didactice au intrat în noul an prin rugăciune, în spațiul simbolic al Catedralei Mitropolitane, una dintre cele mai importante biserici ale Iașului.

Credință, educație și un nou drum pentru studenți

Deschiderea anului universitar marchează începutul unei noi etape pentru studenții Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae”, care revin în sălile de curs după perioada vacanței. Pentru cei aflați la început de drum, momentul reprezintă și debutul unei formări academice și spirituale într-o instituție cu un rol important în viața Bisericii din Moldova.

Prezența celor trei ierarhi ai Arhiepiscopiilor Iașilor, Sucevei și Rădăuților și Romanului și Bacăului a dat un caracter aparte ceremoniei de deschidere, reunind comunitatea teologică din această parte a țării în jurul unui nou început universitar.

La Iași, începutul anului academic a fost astfel marcat printr-un moment de rugăciune și comuniune, studenții și profesorii pornind într-un nou an de studiu sub binecuvântarea Bisericii. Carmen DEACONU