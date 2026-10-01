Peste 750 de persoane sunt așteptate astăzi la „Seniorii Anului”

Iașul se pregătește pentru o seară dedicată seniorilor. Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială, organizează joi, 1 octombrie 2026, cea de-a VI-a ediție a evenimentului „Seniorii Anului”, o gală dedicată persoanelor de vârsta a treia din municipiu. Evenimentul începe de la ora 19.00, la Sala Unirii – Cinematograful Victoria, iar organizatorii se așteaptă la o participare de peste 750 de seniori ieșeni.

Printre invitați se numără membri ai cluburilor de pensionari, dar și beneficiari ai serviciilor sociale oferite de Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena”.

Muzică, dans și momente artistice

Seara va fi animată de numeroase momente muzicale și de dans. Pe scena evenimentului vor urca Andrei Yvan și Maria Tovbă, Ansamblul Folcloric „Doina Carpaților”, Karla Ursu, Corul Soprano Music Academy, Quasar Dance și Roxana Cojocaru.

Organizatorii au pregătit și o tombolă cu cinci premii, fiecare câștigător urmând să primească un voucher cadou în valoare de 300 de lei.

Darurile pregătite pentru seniori

Participanții nu vor pleca acasă cu mâna goală. La intrarea în sală, seniorii vor primi suplimente alimentare și apă, oferite de diferite societăți coemrciale.

La finalul spectacolului sunt pregătite și pachete din partea sponsorilor, care vor conține produse alimentare, vouchere și suplimente alimentare.

Gala „Seniorii Anului” este susținută, de asemenea, de Ateneul Național din Iași, Servicii Publice SA, Poliția Locală și Salubris SA.

O seară dedicată seniorilor ieșeni

Dincolo de spectacol și de darurile pregătite, evenimentul are un obiectiv social important: creșterea gradului de socializare a persoanelor de vârsta a III-a din municipiul Iași.

Pentru câteva ore, sute de seniori ieșeni sunt invitați să lase deoparte rutina zilnică și să se bucure împreună de muzică, dans, întâlniri și momente de sărbătoare.

„Seniorii Anului” ajunge astfel la cea de-a VI-a ediție, transformându-se într-un eveniment dedicat comunității seniorilor din Iași și unui mesaj simplu: vârsta a treia poate însemna, în continuare, energie, bucurie și viață socială activă. Carmen DEACONU