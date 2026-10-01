Motorina rămâne cu acciza tăiată! Șoferii mai primesc o gură de oxigen până la 15 octombrie

* la Iași, prețurile la motorină oscilau, joi dimineață, între 10,91 lei/l – în stațiile Petrom și Socar, 10,95 – Lukoil, 10,97 – Mol, Rompetrol și OMV * la benzină, prețurile atingeau 9,99 lei/l la stațiile Petrom și Socar, a0,03 – Lukoil, și 10,05 – Rompetrol, OMV, Mol

Șoferii din România mai primesc, cel puțin pentru încă două săptămâni, o veste bună la pompă. Ministerul Finanțelor menține reducerea maximă de 25% a accizei pentru motorina standard în perioada 1–15 octombrie 2026, în condițiile în care piața internațională continuă să fie puternic tensionată.

Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026. Pentru prima jumătate a lunii octombrie, variația cotațiilor Platts pentru motorină a ajuns la +63,70%, în timp ce prețul mediu la pompă al motorinei standard a crescut cu 35,01%, potrivit indicatorilor utilizați de Ministerul Finanțelor.

În aceste condiții, autoritățile au păstrat reducerea la nivelul maxim permis de mecanism.

Acciza rămâne redusă cu 25%

Pentru perioada 1–15 octombrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată pe piața internă este stabilită la 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă

Reducerea de 25% înseamnă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru fiecare 1.000 de litri de motorină, respectiv cu 829,69 lei pe tonă.

Este aceeași valoare aplicată și în perioada 16–30 septembrie.

Vestea importantă pentru șoferi este însă că această reducere a accizei nu garantează automat un anumit preț la pompă. Costul final al unui litru de motorină depinde și de evoluția cotațiilor internaționale, cursul valutar, costurile de distribuție și comercializare, dar și de politica fiecărui operator.

Motorina, aproape de 11 lei/litru

În ultima zi a perioadei precedente, miercuri, 30 septembrie, motorina standard se vindea la pompă, în medie, în zona 10,91–10,97 lei/litru.

Menținerea reducerii accizei oferă astfel un sprijin fiscal într-un moment în care scumpirea petrolului și a produselor petroliere exercită presiune asupra prețurilor finale.

Mecanismul nu este însă permanent. Ministerul Finanțelor face evaluări la fiecare două săptămâni, iar reducerea accizei poate fi stabilită între 5% și 25%, în funcție de evoluția cumulată a cotațiilor Platts și a prețului mediu la pompă.

Ce se întâmplă după 15 octombrie?

Aici apare marea necunoscută pentru șoferi.

După 15 octombrie, reducerea poate fi menținută la 25%, poate fi diminuată sau poate înceta, în funcție de indicatorii prevăzuți de lege.

Situația de criză instituită pe piața țițeiului și a produselor petroliere este valabilă până la 31 octombrie 2026 inclusiv. Guvernul poate prelungi ulterior această perioadă, succesiv, pentru intervale de cel mult trei luni, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile care au determinat instituirea crizei. Raluca STROE