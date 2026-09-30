Niciun PUZ n-a mai ajuns la vot! 13 proiecte retrase, război deschis în Consiliul Local

Iașul era pregătit pentru o adevărată avalanșă de proiecte imobiliare. 13 Planuri Urbanistice Zonale figurau pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 30 septembrie, cu blocuri, ansambluri rezidențiale, spații comerciale, birouri și proiecte mixed-use în zone precum Trei Fântâni, Păcurari, Bucium, Chimiei, Tabacului, Fortus și Iași–Hlincea. În final însă, niciunul nu a mai ajuns la vot. Toate PUZ-urile au fost retrase la începutul ședinței, la propunerea primarului Mihai Chirica.

Situația confirmă un blocaj care se repetă în Consiliul Local, după ce și în ședința din august proiectele majore de urbanism au fost retrase.

Lista era impresionantă. La Trei Fântâni nr. 6D era propus un proiect cu locuințe colective, servicii și comerț. Pe strada Gheorghe Vernescu urma să fie analizat un imobil cu funcțiuni mixte, iar pe Șoseaua Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 261 era prevăzută introducerea în intravilan a unui teren pentru locuințe colective și individuale, funcțiuni complementare, acces la DN24 și extinderea rețelelor edilitare.

Pe strada Petru Poni, un alt proiect viza locuințe colective și spații comerciale, în timp ce în zona Iași–Hlincea era pregătit un ansamblu mixed-use cu locuințe, magazine, birouri, servicii, agrement și parcări. Pe bulevardul Chimiei figurau alte dezvoltări rezidențiale și mixte, iar la Fortus era propus un ansamblu rezidențial de amploare. În Dealul Bucium, un teren de peste 1,6 hectare era vizat pentru un ansamblu de 24 de locuințe individuale.

Unul dintre proiectele urmărite atent era cel de pe Păcurari nr. 167A, fostul amplasament al restaurantului Moara de Foc, unde este propus un complex hotelier și rezidențial. Proiectul a mai fost retras sau amânat, inclusiv în ședințele precedente, pe fondul opoziției locatarilor din zonă.

Dar, înainte ca vreunul dintre aceste proiecte să intre în dezbatere, primarul a cerut retragerea lor. Și nu a fost singura modificare importantă a ordinii de zi: au dispărut și proiectul privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Iașului tenorului Ștefan Pop, cel privind administratorii provizorii ai Companiei de Transport Public și încă un proiect introdus ulterior.

În spatele retragerii PUZ-urilor se află însă un conflict politic tot mai vizibil

Liderul grupului PNL din Consiliul Local, Ciprian Bostan, a anunțat că liberalii vor să impună un set de reguli pentru dezvoltatorii imobiliari și că, până la elaborarea acestora, consilierii PNL nu vor vota automat PUZ-urile.

Bostan a cerut criterii transparente, limitarea proiectelor speculative și asumarea de către dezvoltatori a unor costuri pentru infrastructură. Potrivit declarației sale, acolo unde nu există drumuri și utilități viabile nu ar trebui să apară ansambluri rezidențiale mari, iar dezvoltările importante ar trebui să vină și cu facilități pentru comunitate – școli, grădinițe, spații sportive, parcuri sau zone de agrement.

Chirica a respins argumentele și a legat poziția liberalilor de conflictul său cu președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, acuzând presiuni politice asupra consilierilor. În replică, Muraru susține că PNL nu intervine în avizarea tehnică a documentațiilor, dar are dreptul să stabilească modul în care votează aleșii partidului. El afirmă că formațiunea pregătește criterii transparente privind dezvoltarea urbană, inclusiv în ceea ce privește drumurile, spațiile verzi, școlile, grădinițele și infrastructura necesară noilor cartiere.

Consiliul Local Iași are 27 de membri, iar pentru adoptarea unui PUZ sunt necesare cel puțin 14 voturi. PNL are șapte consilieri. Asta înseamnă că poziția liberalilor poate conta decisiv în ecuația voturilor.

Astfel, cele 13 mari proiecte imobiliare care ar fi trebuit să ajungă miercuri în fața aleșilor au rămas, din nou, în așteptare. Pentru dezvoltatori, înseamnă încă o amânare. Pentru administrație, încă o ședință în care urbanismul a ajuns în centrul disputei politice.

Carmen DEACONU