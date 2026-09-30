* cinci astfel de solicitări s-au înregistrat în ultimele ore pentru sprijinirea echipajelor Serviciului de Ambulanță Județean în cazul unor pacienți supraponderali care necesitau transport de la domiciliu

Echipajele SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași au avut 46 de intervenții pentru acordarea asistenței medicale de urgență, primului ajutor calificat și pentru descarcerare, în intervalul 29 septembrie, ora 08:00 – 30 septembrie 2026, ora 08:00.

Din totalul misiunilor, 4 au fost gestionate de echipajul de terapie intensivă mobilă al Detașamentului 1 de Pompieri Iași, alte 4 de echipajele MOTO SMURD, iar echipajele de prim ajutor calificat (EPA) au avut 38 de intervenții în municipiul și județul Iași.

În același interval, pompierii militari ieșeni au desfășurat și 8 alte intervenții.

O parte dintre intervențiile pompierilor din municipiul Iași au fost solicitate pentru sprijinirea echipajelor Serviciului de Ambulanță Județean în cazul unor pacienți supraponderali care necesitau transport de la domiciliu. Echipajele Detașamentului 2 de Pompieri Iași au intervenit, în intervalul menționat, la 11:11, 14:14, 17:20 și 20:02, pe străzile Decebal, Columnei, bulevardul Chimiei și bulevardul Nicolae Iorga.

O misiune similară a fost efectuată la ora 18:15, de pompierii Detașamentului 1 de Pompieri Iași, pe strada Semănătorului din municipiu.

Datele ISU Iași arată astfel o zi cu un volum consistent de solicitări pentru echipajele de intervenție, cele mai multe fiind misiuni SMURD pentru acordarea primului ajutor și a asistenței medicale de urgență. Andrei TURCU