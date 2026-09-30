* din 2027, Scandinavia Music School va acorda două burse de studiu muzical, pentru o fată și un băiat de până la 10 ani * copiii vor fi aleși în funcție de aptitudini, rezultate școlare și situația materială a familiei

O școală de muzică din Iași anunță un program inedit pentru anul 2027: două burse de studiu destinate copiilor care au aptitudini muzicale, dar ale căror familii nu au posibilitatea financiară de a plăti pregătirea de specialitate. Scandinavia Music School va acorda o bursă unei fete și una unui băiat, ambii cu vârsta de până la 10 ani. Pentru înscriere, părinții vor trebui să prezinte carnetul de note al copilului și o recomandare din partea învățătorului, iar candidații vor participa și la o evaluare a aptitudinilor muzicale.

Școala precizează că va ține cont atât de talent și seriozitate, cât și de rezultatele bune la învățătură, frecvența școlară și situația materială a familiei.

„Poate că un copil care astăzi cântă timid acasă, la pian, chitară sau cu vocea, are nevoie doar de o șansă pentru ca talentul lui să înflorească”, transmit reprezentanții școlii.

Detaliile exacte privind perioada de înscriere, documentele necesare și etapele selecției urmează să fie anunțate.

Ce pot studia copiii la Scandinavia Music School

Școala funcționează în Iași, în zona Tătărași, și oferă în prezent cursuri de pian, canto, chitară, teorie muzicală și solfegiu.

Cursurile sunt individuale și se adresează atât copiilor, cât și adulților. La pian, studiul poate începe de la vârste mici și urmărește dezvoltarea auzului muzical, citirea partiturii și coordonarea. În cazul cursurilor de canto, pregătirea include tehnică vocală, respirație, dicție, repertoriu și prezență scenică.

O ședință standard este afișată la un tarif care pornește de la aproximativ 90 de lei, ceea ce înseamnă că un program săptămânal de pregătire poate ajunge la câteva sute de lei pe lună. Pentru familiile cu venituri mici, o asemenea cheltuială poate face diferența între accesul la educație muzicală și renunțarea la ea.

Cine sunt profesorii

Scandinavia Music School are o echipă formată din muzicieni și profesori cu experiență artistică și pedagogică. Fondatorul și directorul artistic al școlii este tenorul Gabriel Bîrjovanu, absolvent al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași și artist cu experiență îndelungată la Den Norske Opera & Ballett din Oslo.

La canto predă, între alții, Ana Maria Donose, prim-solistă a Operei Naționale Române Iași, iar la pian se regăsește Ina Cristea, lector universitar doctor la Universitatea Națională de Arte „George Enescu”.

În echipa școlii mai apar profesorii de canto Evelina Barcan, Ricardo Nori și Maria Băicănescu, iar la pian Ciprian Oloi, Eliza Gabriela Leca, Radu Gabriel Roman și Luca Soreanu.

Cursurile de chitară sunt susținute de Mihai Musceleanu, absolvent al UNAGE Iași și al University of Toronto – Ontario Institute for Studies in Education, cu experiență didactică în Canada.

O investiție într-un copil care altfel ar putea rămâne nedescoperit

Inițiativa celor două burse vine într-un context în care educația artistică privată rămâne greu accesibilă pentru multe familii. În timp ce unii copii pot beneficia de ani întregi de cursuri, instrumente și pregătire individuală, alții pot avea aceeași aptitudine, dar nicio posibilitate de a o dezvolta.

Programul anunțat pentru 2027 încearcă să elimine tocmai această barieră pentru doi copii.

„Educația și talentul nu ar trebui să depindă de situația financiară a familiei”, este mesajul transmis de școală.

Pentru doi copii din Iași, anul 2027 ar putea însemna astfel nu doar prima lecție de muzică, ci și începutul unui drum care, fără sprijin, poate că nu ar fi început niciodată.

Maura ANGHEL