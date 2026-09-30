Spectacol dulce la Iași, cu jumări, șorici, usturoi negru și piper floral

Iașul transformă ciocolata în artă! Ediția aniversară, a X-a, a festivalului Chocolate Saga începe vineri, 2 octombrie, la Palas Mall, iar printre cele mai spectaculoase atracții se află o creație inspirată direct de oraș: o mănăstire realizată din ciocolată, alături de o reprezentare a Sfintei Parascheva.

Lucrarea este realizată de Dalya Maria și aduce în centrul festivalului unul dintre simbolurile puternice ale Iașiului, reinterpretat într-un material surprinzător. Creația demonstrează că, la Chocolate Saga, ciocolata nu înseamnă doar desert, ci poate deveni și materie primă pentru adevărate opere artistice.

Festivalul se deschide vineri, la ora 10:00, și aduce producători, ciocolatieri și colecții dintre cele mai neobișnuite. Vizitatorii vor putea degusta produse premiate la competiții internaționale, vor putea participa la demonstrații și ateliere și îi vor putea întâlni direct pe cei care creează aceste produse.

Ciocolată cu jumări și porcușori cu șorici

Dacă mănăstirea din ciocolată atrage privirile, combinațiile de gusturi promit să provoace papilele gustative.

Dalya Maria vine cu porcușori din ciocolată cu șorici, în timp ce Mii și Mii propune sortimente de ciocolată cu jumări, usturoi negru și ube.

Onirique Chocolat participă pentru prima dată la festival și aduce praline cu piper floral, lime și busuioc, fructul pasiunii, caramel de zmeură, dar și combinații cu bere neagră și unt sau vanilie din Madagascar.

Miazănoapte propune, printre altele, Miază-joc, cu caju și ciocolată neagră 70%, și Miază-pop, cu perle de ciocolată cu lapte și ciocolată albă caramelizată cu popcorn.

Iașul, transformat în suvenir de ciocolată

Orașul este prezent și într-o altă formă dulce. Noua cutie-cadou de la Ciocolata Iași conține 12 tablete de ciocolată decorate cu ilustrații ale unor obiective turistice ieșene.

Ediția aniversară pune accent și pe ciocolata românească premiată internațional. Printre participanți se află Kestar, producător de ciocolată couverture bean-to-bar, care pornește direct de la boaba de cacao.

O poveste aparte este cea a lui Dan Atuduroai, fondatorul Onirique Chocolat. Acesta a studiat ciocolata la École Ducasse, în Franța, unde a câștigat concursul „Gust și prezentare”. Deși a avut posibilitatea de a deschide o ciocolaterie la Cannes, a ales să revină în România și să-și dezvolte afacerea la Iași.

Toamna, pusă în praline

Festivalul aduce și colecții cu arome de sezon. Marsepe propune praline cu cătină și morcov, gutuie și pere, dar și combinații cu vinuri românești – Șarbă, Cabernet Sauvignon și Fetească Neagră.

Poem vine cu praline cu semințe de dovleac și ganache de trufe, iar Five Graces propune creme tartinabile cu ciocolată.

„Ne dorim ca publicul să descopere cât de multe se întâmplă în atelierele ciocolatierilor români”, spune Adina Istrate, organizator Chocolate Saga, subliniind că întâlnirea directă cu producătorii, degustările, atelierele și demonstrațiile live sunt printre punctele centrale ale festivalului.

Chocolate Saga Iași are loc între 2 și 4 octombrie 2026, la Palas Mall, între orele 10:00 și 22:00. Biletul costă 15 lei. Copiii sub 11 ani și persoanele cu handicap au acces gratuit.

Trei zile în care Iașul va avea, la propriu, ciocolată cât pentru toate gusturile: de la Sfânta Parascheva și mănăstiri până la jumări, șorici, usturoi negru și piper floral.

Carmen DEACONU