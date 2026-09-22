* o clinică stomatologică din Iași, proiectată astfel încât spațiul să contribuie la reducerea anxietății pacientului, a ajuns în etapa finală a SHARE Architecture Awards 2026 * proiectul Astradent – Clinica Andreica, realizat de SAM ideas, va fi jurizat la Barbican Centre din Londra

Pentru foarte mulți pacienți, teama de dentist începe înainte de intrarea în cabinet. Holurile, ușile închise, traseele greu de înțeles sau atmosfera excesiv de rece a unui spațiu medical pot accentua starea de neliniște. De la această realitate a pornit și proiectul Astradent – Clinica Stomatologică Andreica, realizat la Iași de SAM ideas și selectat acum pentru etapa finală de jurizare a SHARE Architecture Awards 2026, care va avea loc la Barbican Centre din Londra. Proiectul ieșean se află printre 151 de finaliste, alese din aproximativ 300 de proiecte înscrise în competiție.

Pentru echipa de arhitecți, calificarea în etapa finală înseamnă mai ales intrarea unui proiect realizat la Iași într-o competiție internațională în care sunt analizate nu doar imaginea unei clădiri, ci și modul în care arhitectura răspunde funcțiunii și oamenilor care folosesc spațiul.

„Dincolo de rezultatul final, faptul că un proiect născut la Iași ajunge să fie analizat într-un cadru internațional, în fața unui juriu de prestigiu, este o confirmare care ne onorează și ne bucură”, transmite echipa SAM ideas.

Fluxuri clare, transparență și empatie

Conceptul clinicii a fost construit în jurul a trei principii: fluxuri clare, transparență și empatie. Într-un spațiu medical, organizarea traseelor nu ține doar de estetică. Pacienții, medicii și personalul trebuie să se poată deplasa firesc, fără intersectări inutile și fără senzația de spațiu complicat sau sufocant.

Arhitecții au urmărit, în același timp, ca mediul să fie mai puțin intimidant pentru pacient și să reducă impresia de rigiditate asociată adesea cabinetelor medicale.

„Am încercat să imaginăm un spațiu medical în care arhitectura poate reduce anxietatea pacientului, poate face parcursurile mai firești și poate susține o relație mai calmă și mai umană între pacient, medic și spațiu”, explică autorii proiectului.

Astfel, arhitectura nu mai are doar rolul de a găzdui activitatea medicală, ci devine parte din experiența pacientului.

Un proiect din Iași ajunge în fața juriului internațional

Selectarea clinicii pentru etapa finală a SHARE Architecture Awards aduce un proiect realizat în Iași într-un cadru internațional de jurizare, la Londra.

Miza este relevantă și pentru arhitectura locală: un proiect medical plecat de la o nevoie concretă – diminuarea anxietății și simplificarea relației dintre pacient și spațiu – ajunge să fie evaluat alături de proiecte realizate în alte orașe și țări.

În spatele rezultatului se află și colaborarea dintre beneficiar, proiectanți și echipele care au coordonat realizarea efectivă a spațiului.

SAM ideas mulțumește beneficiarului, Clinica Andreica, pentru încredere, dar și echipei de management și implementare, în care sunt menționați Cătălin Cristian și Bogdan Bodron, de la EcoEdil, precum și tuturor celor implicați în proiectare și execuție.

„Este unul dintre acele proiecte în care rezultatul final vorbește despre colaborare, încredere și atenție la detaliu”, arată echipa.

Dincolo însă de numele competiției sau de clasarea finală, proiectul duce la Londra o idee simplă pornită din Iași: un cabinet medical poate fi proiectat nu doar pentru ca medicul să lucreze bine, ci și pentru ca pacientului să-i fie mai puțin teamă să intre pe ușă.

Teona SOARE