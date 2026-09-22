Iașul se umple din nou de biciclete! „Masa Critică” revine în trafic

Bicicliștii ieșeni ies din nou în stradă! Vineri, 25 septembrie, are loc o nouă ediție a evenimentului „Masa Critică”, o plimbare urbană în grup prin Iași prin care comunitatea bicicliștilor vrea să atragă atenția asupra locului pe care transportul pe două roți îl poate avea în traficul orașului.

Întâlnirea este programată la ora 18:00, în Parcul Regina Maria, în zona Podu Roș, la stația de reparat biciclete. De aici va porni plutonul, iar întreaga deplasare este estimată la aproximativ o oră și jumătate.

„Masa Critică” nu este o cursă și nici o competiție. Participanții sunt invitați la o plimbare relaxată, în ritm accesibil, cu respectarea regulilor de circulație și cu atenție atât la ceilalți bicicliști, cât și la pietoni și șoferi.

Un pluton care vrea să fie văzut

Evenimentul „Critical Mass” este organizat în numeroase orașe din lume și urmărește să facă mai vizibilă prezența bicicliștilor în traficul urban. La Iași, deplasările de acest tip reprezintă și o formă de promovare a bicicletei ca mijloc de transport și de susținere a unei infrastructuri urbane mai sigure pentru cei care aleg să pedaleze.

Un aspect interesant este că nu este obligatoriu ca participanții să fie prezenți la ora 18:00 la punctul de plecare. Cei care ajung mai târziu se pot alătura grupului direct de pe traseu.

Pentru a găsi plutonul, organizatorii recomandă folosirea aplicației „Critical Maps”, care permite urmărirea în timp real a poziției grupului pe harta municipiului Iași.

Astfel, bicicliștii care nu reușesc să ajungă la start pot identifica rapid locul în care se află „Masa Critică” și se pot integra în deplasare. Andrei TURCU