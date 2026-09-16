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Pagina principală Moldova GOLD MUSIC – Turneul Național Social-Umanitar ajunge la IAȘI!

GOLD MUSIC – Turneul Național Social-Umanitar ajunge la IAȘI!

GOLD MUSIC – Turneul Național Social-Umanitar ajunge la IAȘI!

O seară de neuitat cu Cătălin Crișan și Gheorghe Gheorghiu
Muzica unește oamenii și transformă emoția în fapte bune! ❤️
Turneul Național GOLD MUSIC, dedicat muzicii ușoare românești și desfășurat în scopuri social-umanitare, ajunge la Iași, pentru o seară specială de muzică, emoție și nostalgie.
Pe 28 septembrie 2026, de la ora 19:00, Casa de Cultură a Studenților din Iași va găzdui un spectacol deosebit alături de doi dintre îndrăgiții artiști ai muzicii românești: Cătălin Crișan și Gheorghe Gheorghiu.

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