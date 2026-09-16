O nouă piesă importantă intră în proiectul de transformare a centrului Iașului. IULIUS a cumpărat de la Banca Comercială Română clădirea din zona Podu Roș, de la intersecția străzilor Palat și Sf. Lazăr, și anunță că imobilul va fi reabilitat și transformat într-o extensie a polului de business dezvoltat în jurul Palas.

Clădirea are aproximativ 5.000 de metri pătrați închiriabili și 11 niveluri – subsol, parter și nouă etaje, dintre care unul tehnic. După reabilitare, aici sunt prevăzute spații de birouri și servicii, adresate în special antreprenorilor, companiilor mici și mijlocii, start-up-urilor și centrelor de cercetare ale marilor companii.

Noua achiziție vine în imediata apropiere a ansamblului Palas și este prezentată de IULIUS ca parte a strategiei de regenerare urbană a centrului Iașului. Compania susține că intervenția va urmări inclusiv o mai bună coerență arhitecturală, peisagistică și urbanistică a zonei.

Potrivit reprezentanților companiei, noua clădire ar urma să răspundă unei cereri pentru spații de dimensiuni mai flexibile, într-o zonă centrală și conectată la facilitățile existente în Palas. Practic, zona de business a Palas nu mai rămâne concentrată strict în interiorul ansamblului, ci începe să se extindă și către clădirile din imediata vecinătate.

Iar achiziția vine într-un moment în care IULIUS pregătește și o transformare de amploare a Palasului. Compania investește 80 de milioane de euro în remodelarea ansamblului, după un concept realizat de biroul de arhitectură Foster + Partners.

Proiectul prevede încă 16.000 de metri pătrați de spații comerciale, astfel încât suprafața totală de retail să ajungă la aproximativ 80.000 de metri pătrați. Sunt planificate noi spații și locuri de parcare sub esplanada din fața Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafărul”, în timp ce la suprafață este prevăzută amenajarea unui spațiu verde cu arbori maturi și zone de recreere.

Vor fi remodelate și reconfigurate aproape 80% din actualele spații de retail, inclusiv zona Atrium, care va primi o configurație nouă, cu fațadă vitrată orientată către Palatul Culturii și piațete interioare cu vegetație. Parcul dinspre strada Palat va fi, de asemenea, reamenajat, cu spații de joacă, facilități pentru familii și cursuri de apă.

În paralel, IULIUS își consolidează și componenta de birouri. Cele șapte clădiri United Business Center din Palas, împreună cu Palas Campus, găzduiesc peste 70 de companii și aproximativ 14.000 de angajați. Daniel BACIU