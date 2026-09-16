* aproximativ 50.000 de burse școlare au fost acordate lunar în județul Iași în anul școlar 2025–2026 * din total, aproape 40.000 dintre ele au fost burse sociale * Senatul a votat miercuri o modificare prin care bursele ar urma să fie acordate și în perioadele de vacanță

O vacanță școlară a însemnat în anul trecut mai puțini bani pentru mii de elevi ieșeni cu burse de merit sau tehnologice. În aprilie 2026, de exemplu, bursa de merit a scăzut de la 450 la 307 lei, iar cea tehnologică de la 300 la 205 lei. Senatul a adoptat pe 16 septembrie o inițiativă care schimbă această regulă și prevede acordarea burselor și în vacanțele școlare. Proiectul merge mai departe în procedura parlamentară.

Aproape 50.000 de burse pe lună la Iași

Miza este una importantă pentru județul Iași. În anul școlar 2025–2026 au fost acordate lunar aproximativ 50.000 de burse școlare, dintre care aproape 40.000 au fost burse sociale. Numai pentru această categorie, la un cuantum de 300 de lei, în familiile elevilor vulnerabili au ajuns lunar aproape 12 milioane de lei.

Bursele sociale au reprezentat, așadar, aproape patru din cinci burse acordate în județ. Ele au fost plătite și în perioadele de vacanță în anul școlar 2025–2026.

Situația a fost însă diferită pentru bursele de merit și cele tehnologice. Acestea s-au calculat în funcție de numărul zilelor de curs, iar în lunile care au cuprins vacanțe elevii au primit mai puțini bani.

În aprilie, bursa de merit a scăzut cu 143 de lei

Cifrele de la Iași arată foarte clar efectul formulei de calcul.

Pentru martie 2026, lună fără vacanță, elevii au primit 450 de lei bursă de merit, 300 de lei bursă socială, 300 de lei bursă tehnologică și 700 de lei în cazul mamelor minore. Inspectoratul Școlar Județean Iași confirma atunci plata integrală a cuantumurilor.

Pentru aprilie, lună care a inclus vacanță, bursa de merit a coborât la 307 lei, iar cea tehnologică la 205 lei. Bursa socială a rămas la 300 de lei, iar cea destinată mamelor minore la 700 de lei.

Diferența a fost, într-o singură lună, de 143 de lei pentru bursa de merit și de 95 de lei pentru bursa tehnologică.

Situația s-a repetat de mai multe ori în anul școlar. Pentru februarie, elevii au primit 338 de lei în cazul bursei de merit și 225 de lei pentru cea tehnologică, tocmai deoarece luna a inclus zile de vacanță.

Senatul a votat bursele și în vacanțe

Inițiativa adoptată de Senat schimbă principiul după care sprijinul financiar este legat de perioada de cursuri. Proiectul prevede acordarea burselor și în vacanțele școlare și vizează bursele de merit, sociale și tehnologice, precum și sprijinul financiar destinat mamelor minore care și-au reluat studiile.

Cuantumurile prevăzute sunt de 450 de lei pentru bursa de merit, 300 de lei pentru bursa socială, 300 de lei pentru cea tehnologică și 700 de lei pentru mamele minore.

Pentru Iași, unde sistemul a însemnat aproximativ 50.000 de burse acordate lunar în 2025–2026, efectul unei asemenea reguli ar fi vizibil mai ales în cazul elevilor cu burse de merit și tehnologice, ale căror sume au fost diminuate în lunile cu vacanțe.

Mai mulți elevi ar putea primi bursă tehnologică

Proiectul extinde și categoria beneficiarilor bursei tehnologice. Începând cu anul școlar 2026–2027, aceasta ar urma să fie acordată și elevilor de la liceele tehnologice care învață în sistem dual. La nivel național sunt prevăzute 12.368 de locuri în clasa a IX-a pentru această formă de învățământ.

Senatul a adoptat inițiativa, însă parcursul legislativ continuă la Camera Deputaților. Abia după finalizarea procedurii parlamentare și promulgare noile prevederi pot deveni aplicabile.

Dan DIMA