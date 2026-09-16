Record la Rutiera din Iași: 88 de autovehicule verificate, 86 de amenzi aplicate!

* controalele nu s-au terminat însă doar cu amenzi * polițiștii au reținut 7 permise de conducere și au retras 3 certificate de înmatriculare

Acțiune în forță a polițiștilor rutieri din Iași pentru șoferii care ignoră una dintre cele mai periculoase reguli din trafic: acordarea priorității de trecere. Oamenii legii au ieșit în trafic pe 15 septembrie, iar bilanțul controalelor arată zeci de abateri și amenzi de aproape 30.000 de lei.

Polițiștii Biroului Rutier Iași au verificat 88 de autovehicule și au efectuat 79 de testări alcoolscopice. În urma acțiunii au fost aplicate 86 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 29.193 de lei.

Dintre acestea, 5 amenzi au fost pentru neacordarea priorității vehiculelor, exact abaterea urmărită în cadrul acțiunii. Alte 81 de sancțiuni au fost aplicate pentru diferite încălcări ale regulilor de circulație.

Controalele nu s-au terminat însă doar cu amenzi. Polițiștii au reținut 7 permise de conducere și au retras 3 certificate de înmatriculare.

Unul dintre cazurile depistate îi aparține unei femei de 65 de ani, care circula cu autoturismul în municipiul Iași. Într-o intersecție, aceasta nu ar fi acordat prioritate unui vehicul care circula pe drumul prioritar.

Șoferița a fost sancționată contravențional, iar polițiștii i-au reținut permisul de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 60 de zile.

Acțiunile polițiștilor rutieri vizează în special abaterile care pot sta la baza unor accidente grave, iar neacordarea priorității rămâne una dintre situațiile care pot transforma o simplă greșeală în trafic într-un accident în doar câteva secunde. Andrei TURCU