* două camere costă, în medie, 105.000 de euro la Iași * raportat la salariul mediu net din județ, prețul echivalează cu aproximativ 100 de lefuri lunare

Pragul psihologic de 100.000 de euro nu mai descrie doar apartamentele mari sau locuințele din zonele exclusiviste ale Iașului. În septembrie 2026, un apartament cu două camere este listat, în medie, la aproximativ 105.000 de euro, iar prețul mediu cerut pentru toate apartamentele a ajuns la 113.000 de euro. Pentru o familie cu două salarii medii, calculele arată cât de mare a devenit distanța dintre venituri și prețul unei locuințe.

Peste 2.000 de euro pentru un metru pătrat

Piața apartamentelor din Iași a intrat în septembrie cu un reper care în urmă cu câțiva ani părea rezervat doar proiectelor scumpe: 2.062 de euro pe metru pătrat, preț mediu cerut în anunțurile analizate în această lună. Mediana este de 1.963 euro/mp și a crescut cu 1,7% față de luna precedentă.

Prețul mediu cerut pentru un apartament întreg a ajuns la 113.000 de euro. Pentru două camere, categoria care concentrează cea mai mare parte a ofertei, proprietarii și dezvoltatorii cer în medie 105.000 de euro, la aproximativ 1.958 euro/mp. Pentru o cameră, media este de 67.000 de euro, iar pentru trei camere urcă la 146.000 de euro.

Un apartament cu două camere înseamnă circa 100 de salarii

Ultimele date disponibile la nivel județean indică pentru Iași un câștig salarial mediu net de 5.497 de lei în iunie 2026, față de 5.335 de lei în aceeași lună din 2025. Cu alte cuvinte, prețul unui apartament cu două camere reprezintă aproximativ 100 de salarii medii nete din Iași.

Pentru un singur angajat plătit cu salariul mediu, asta ar însemna peste 8,3 ani de venituri integrale, dacă, prin absurd, nu ar cheltui niciun leu pentru hrană, utilități, transport sau alte nevoi. Pentru un cuplu în care ambii parteneri câștigă salariul mediu, vorbim despre echivalentul a aproximativ 50 de salarii cumulate, adică puțin peste patru ani de venituri integrale.

Diferențe de zeci de mii de euro între cartiere

Media orașului ascunde și diferențe foarte mari. În septembrie, prețurile mediane cerute trec de 2.500 euro/mp în Copou și ajung la 2.800 euro/mp în zona Uzinei. În schimb, în Bucium reperul este de aproximativ 1.599 euro/mp, iar în Frumoasa de 1.667 euro/mp.

Pentru cumpărători, diferența poate însemna zeci de mii de euro la aceeași suprafață. Totuși, imaginea generală este greu de ignorat: apartamentul de 100.000 de euro nu mai reprezintă excepția pe piața ieșeană.

Dan DIMA