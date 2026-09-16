48 de copii din județul Bacău au ajuns la spital după masa de la școală

Alertă la o școală din Căiuți, județul Bacău, după ce 48 de copii au ajuns la spital cu simptome digestive, în urma consumului mesei oferite în cadrul Programului național „Masă sănătoasă”. Autoritățile sanitare au suspendat activitatea firmei de catering care a furnizat hrana, iar unitatea din județul Vrancea a fost amendată cu 65.000 de lei.

Incidentul a avut loc după încheierea cursurilor, când mai mulți elevi au început să acuze greață, vărsături și alte simptome digestive. Din cauza numărului mare de copii afectați, autoritățile au fost nevoite să activeze Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit informațiilor medicale, copiii au consumat la școală paste cu carne. Echipajele de intervenție au fost alertate prin apeluri la 112 și au ajuns la unitatea de învățământ, unde au găsit un număr mare de elevi care prezentau simptome digestive acute.

La Spitalul Municipal Onești au fost evaluați 36 de copii, în timp ce alți pacienți au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Medicii au transmis că, la momentul evaluării, copiii erau stabili hemodinamic și niciunul nu se afla în stare gravă.

Direcția de Sănătate Publică Bacău a prelevat probe, iar ancheta epidemiologică este în desfășurare. Autoritățile încearcă să stabilească dacă există o legătură între alimentele consumate la școală și starea de sănătate a copiilor.

Mâncarea a fost distribuită în timpul pauzei

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Bacău, la școala din Căiuți erau prezenți în acea zi 501 elevi, toți beneficiari ai Programului național „Masă sănătoasă”.

Meniul zilei a constat în paste, iar pachetele au fost livrate în jurul orei 9:40 și distribuite elevilor aproximativ zece minute mai târziu, în timpul pauzei mari. Până la încheierea cursurilor, la ora 12:00, nu fusese semnalată nicio problemă de sănătate în incinta școlii.

Primele semnale au apărut în jurul orei 13:00, când un părinte a anunțat conducerea că propriul copil prezenta greață și vărsături după ce ajunsese acasă. Ulterior, au fost raportate simptome similare și la alți elevi.

Mai mulți părinți au apelat serviciul 112, iar copiii au fost transportați pentru evaluare medicală.

Ancheta trebuie să stabilească sursa îmbolnăvirii

Inspectoratul Școlar Județean Bacău precizează că, în acest moment, nu poate fi stabilită o legătură de cauzalitate între simptomele prezentate de elevi și alimentele distribuite prin program.

Probele alimentare păstrate de școală au fost puse la dispoziția autorităților competente, iar verificările urmează să stabilească dacă mâncarea consumată de copii a fost sau nu sursa îmbolnăvirilor.

Între timp, autoritatea sanitar-veterinară a dispus suspendarea activității firmei de catering, iar operatorul economic a fost sancționat cu 65.000 de lei.

Un singur copil a rămas internat la Spitalul Municipal Onești, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Sănătății, în timp ce ceilalți copii au fost externați și au plecat la domiciliu. Mihai VANCEA