Interlopul Viorel Oarză a fost găsit împușcat în cap

Oarză, cunoscut drept o figură controversată din lumea interlopă ieșeană, a fost găsit împușcat în cap, într-o pădure din comuna Holboca. Bărbatul, în vârstă de 51 de ani, se află în stare extrem de gravă, fiind transportat la spital în comă de gradul IV. Polițiștii și procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Alarma s-a dat marți, 15 septembrie, după un apel la 112 care anunța că într-o pădure din Holboca se află un bărbat cu o rană la nivelul capului. Echipajele ajunse la fața locului au găsit victima și au solicitat intervenția medicală de urgență.

Potrivit primelor informaíi, persoana rănită ar fi Viorel Oarză. Identitatea nu este însă menționată în comunicatul oficial transmis de Poliția Iași.

Medicii au constatat că bărbatul prezenta o plagă împușcată la nivelul capului. Proiectilul nu ar fi ieșit, fiind identificat locul de intrare al acestuia. Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportată ulterior la spital.

Starea sa este critică. Managerul Spitalului de Neurochirurgie Iași, dr. Lucian Evan, a precizat că bărbatul era în comă de gradul IV și în stare foarte gravă, urmând să fie supus investigațiilor imagistice.

În apropierea victimei, polițiștii au găsit și un obiect care prezintă caracteristicile unei arme. Acesta a fost ridicat și urmează să fie analizat pentru stabilirea naturii, provenienței și eventualei utilizări.

Tentativă de sinucidere? Anchetatorii verifică toate ipotezele

Primele informații de la fața locului indică drept una dintre ipoteze o aparentă tentativă de sinucidere, însă această variantă nu este confirmată oficial în acest moment.

Polițiștii efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, urmând să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Ancheta trebuie să lămurească inclusiv modul în care a ajuns arma în posesia bărbatului, dacă aceasta a fost folosită în incident și dacă există sau nu alte persoane implicate.

Deocamdată, autoritățile tratează cazul ca pe un incident grav și verifică toate variantele. Cert este că un bărbat a fost găsit împușcat în cap într-o pădure din Holboca, iar medicii se luptă pentru viața lui.

Carmen DEACONU