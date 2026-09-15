* două investiții importante în educația rurală intră în linie dreaptă * la Cozmești se pregătesc o sală de sport și un teren multifuncțional * la Bodești, comuna Scânteia, școala va fi reabilitată, modernizată și extinsă * împreună, lucrările au o valoare de 10,3 milioane de lei

Aproape 10,3 milioane de lei sunt puse în joc pentru două proiecte educaționale din județul Iași. Raportate orientativ la numărul copiilor care beneficiază de infrastructura școlară, investițiile ajung la zeci de mii de lei pentru fiecare elev. În același timp, datele demografice arată că unele comunități rurale au pierdut sute de copii în ultimul deceniu.

Peste 5 milioane de lei pentru sport la Cozmești

Comuna Cozmești are în derulare procedura pentru construirea unei săli de sport școlare și a unui teren multifuncțional, investiție cu o valoare estimată de 5.012.740,37 lei.

Proiectul prevede o sală de sport de aproximativ 481 de metri pătrați, cu vestiare, cabinet medical, spații pentru materiale sportive și facilități destinate persoanelor cu dizabilități. În exterior va fi amenajat un teren multifuncțional de 968 de metri pătrați, cu o suprafață efectivă de joc de 20 pe 40 de metri.

Procedura este reluarea unei licitații lansate anterior și ulterior anulate. Dimensiunea financiară capătă însă o altă perspectivă dacă este pusă lângă numărul copiilor.

În aprilie 2026, Școala Profesională Cozmești a comunicat Primăriei un efectiv de 380 de beneficiari reali pentru programul național „Masă sănătoasă”. Raportată strict orientativ la acest număr, investiția în sala și terenul de sport reprezintă aproximativ 13.200 de lei pentru fiecare copil.

5,28 milioane de lei pentru școala din Bodești

La Bodești, în comuna Scânteia, administrația locală pregătește o investiție de 5.283.623,73 lei pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale.

În anul școlar 2025–2026, unitatea de învățământ avea 117 copii, dintre care 13 preșcolari și 104 elevi din ciclurile primar și gimnazial. Dacă valoarea contractului este raportată la întregul efectiv de 117 copii, rezultă aproximativ 45.200 de lei pentru fiecare beneficiar. Dacă sunt luați în calcul doar cei 104 elevi, suma trece de 50.000 de lei pentru fiecare elev.

Scânteia a pierdut circa 140 de copii în zece ani

Investiția de la Bodești trebuie privită și în contextul evoluției demografice. Datele din strategia de dezvoltare a comunei arată că în 2016 existau în unitățile de învățământ din Scânteia aproximativ 763 de copii și elevi. Pentru anul școlar 2025–2026, documentele locale indică aproximativ 623 de elevi și preșcolari în întreaga rețea școlară a comunei. Diferența este de circa 140 de copii, ceea ce înseamnă o scădere de peste 18% într-un deceniu. Este una dintre problemele cu care se confruntă școala rurală.

Împreună, investițiile de la Cozmești și Bodești au o valoare estimată de 10.296.364,10 lei.

Dincolo de contracte și lucrări, adevăratul test va veni însă în anii următori: dacă asemenea investiții vor reuși nu doar să ofere condiții mai bune copiilor care învață acum la sat, ci și să contribuie la păstrarea familiilor și a elevilor în comunitățile rurale.

Într-un județ în care unele școli pierd constant copii, milioanele investite în educație trebuie judecate nu doar după clădirile ridicate sau renovate, ci și după câți elevi vor mai trece zilnic pragul lor peste cinci sau zece ani.

Dan DIMA